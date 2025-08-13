Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Selahattin Demirel

En acı ihbar! Boğulan çocuk 112 çalışanının oğlu çıktı

Diyarbakır’da sulama kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu. Hayatını kaybeden çocuğun, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrıyı alan personelin oğlu olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
21:27
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
21:33

'ın Yenişehir ilçesine bağlı Kırsal Dokuzçeltik Mahallesi’nde sulama kanalına giren Muhammed Ronahi Gültekin (15), bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, olay yerine sağlık, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama, , Jandarma (JAK) ve polis ekipleri sevk edildi.

GELEN İHBAR ACI DETAYI ORTAYA ÇIKARDI

Çalışmalar sonucunda Gültekin’nin cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

En acı ihbar! Boğulan çocuk 112 çalışanının oğlu çıktı

Öte yandan, hayatını kaybeden Gültekin'in 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin oğlu olduğu öğrenildi. En acılı çağrıyı alan baba, ekipleri bölgeye yönlendirdi.

