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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:02

En misafirperver ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin listede yeri

Yurt dışına seyahat ve yerleşmeler sonucunda vatandaşların ekonomik, kültürel olarak uyum sağlamasını konu alan bir anket düzenlendi. Araştırmalara göre 2026 yılında en misafirperver ülkeler belli oldu. Türkiye'nin sıralaması merak edildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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En misafirperver ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin listede yeri
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 10:02

Yurt dışına taşınmak, yeni bir kültüre uyum sağlamayı ve sıfırdan bir sosyal hayat kurmayı gerektiriyor. Bazı ülkeler yaşam kalitesinin yüksek olduğu ülkelerle karşılaştırıldığı durumda da turist sayısı ve yerleşmeler artabiliyor.

En misafirperver ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin listede yeri

EN MİSAFİRPERVER ÜLKELER

Yerleşen vatandaşlar ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına göre kolay uyum sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalarda gurbetçilerin yerel kültür ve sosyal bağlantılarla ilgili deneyimlerine dayanarak en misafirperver ülkeler listelendi.

En misafirperver ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin listede yeri

İnternations kaynaklarına göre 2026 yılını kapsayan listede turizm açısından gözde olan ’nin sıralaması belli oldu. İşte meraklandıran o liste:

En misafirperver ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin listede yeri
ÜlkeYerleşme KolaylığıKültür ve Hoş GeldinizYerel DostlukArkadaş Bulmak
MX Meksika1111
PA Panama2232
TH Tayland3324
BR Brezilya4443
AE Birleşik Arap Emirlikleri5556
ES İspanya6677
PT Portekiz7768
IE İrlanda88813
US Amerika Birleşik Devletleri91099
ZA Güney Afrika1015105
AU Avustralya11111212
SG Singapur1291510
MY Malezya13161111
IT İtalya14121615
SA Suudi Arabistan15141317
FR Fransa16131914
LU Lüksemburg17181719
TR Türkiye18201816
CA Kanada19171422
BE Belçika20192120
GB Birleşik Krallık21212221
PL Polonya22232418
NL Hollanda23222025
JP Japonya24262323
DK Danimarka25242528
CH İsviçre26252627
CZ Çekya27272924
DE Almanya28302829
AT Avusturya29283026
SE İsveç30292730
En misafirperver ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin listede yeri
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#Türkiye
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