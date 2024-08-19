En muhteşem dolunay manzarası Erzincan'da: Sosyal medyada beğeni yağdı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:01
Türkiye'nin dört bir yanında objektiflere yansıyan dolunay (Süper Ay) manzaraları görenleri mest ediyor. Sosyal medyada en çok beğeni alan fotoğraflar ise Erzincan'da çekildi.
Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'nin birçok bölgesinde objektiflere yansıdı. İstanbul'dan Erzincan'a kadar birçok noktada görsel şölen oluşturan dolunayın fotoğraflarına sosyal medyada beğeni yağdı.
Sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğrafların arasında ise Erzincan'da çekilenler oldu. Erzincan’da gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri mest etti.
GÖRSEL ŞÖLEN
Dolunayı daha yakından görmek isteyen vatandaşlar, Ergan Dağı'nın yolunu tuttu. çıkarken, Net bir şekilde görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu.
'SÜPER AY' DOLUNAY NEDİR?
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı