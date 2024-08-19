En muhteşem dolunay manzarası Erzincan'da: Sosyal medyada beğeni yağdı

19 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:01

Van Gölü’nde rüya gibi bir manzara: Kızıl dolunay ve yakamoz şöleni!

Van Gölü’nde rüya gibi bir manzara: Kızıl dolunay ve yakamoz şöleni!

Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Türkiye'nin birçok bölgesinde objektiflere yansıdı. İstanbul'dan Erzincan'a kadar birçok noktada görsel şölen oluşturan dolunayın fotoğraflarına sosyal medyada beğeni yağdı.

Sosyal medyada en fazla beğeni alan fotoğrafların arasında ise Erzincan'da çekilenler oldu. Erzincan’da gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay görenleri mest etti.

GÖRSEL ŞÖLEN

Dolunayı daha yakından görmek isteyen vatandaşlar, Ergan Dağı'nın yolunu tuttu. çıkarken, Net bir şekilde görüntülenen dolunay görsel şölen oluşturdu.

'SÜPER AY' DOLUNAY NEDİR?

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.