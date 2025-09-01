En zor bekleyiş! Kastamonu'da evlerini alevlerin sardığı vatandaşlar konuştu

Kastamonu-Karabük sınırında süren iki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ekipler yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediyor. Tedbir amacıyla Araç ilçesinde bulunan 6 köy tahliye edildi.

Köylerde yaşayan vatandaşlar, hayvanlarını yakın köylere götürürken evlerinin önünde nöbet tutmaya başladı. Tedbir amacıyla evlerine girilmesine izin verilmeyen vatandaşlar, yangının evlerine ulaşmasının korkusunu yaşıyor.

Müdahalenin devam ettiği iki yangın ise 10 kilometrelik mesafede devam ediyor. Jandarma ekipleri ise güvenlik amacıyla tahliye edilen köylerde nöbet tutuyor.

"EVLERİMİZE GİREMİYORUZ"

Tahliye edilen Karaçalar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yeşiltaş, "Yangın öğlenden sonra başladı. İlk muhtar haber verdi, sonra biz arkadaşlar olarak ilk müdahaleyi yaptık. Ekiplere haber verdik, onlar da geldi, havadan ve karadan müdahaleye başladı. Öğle saatlerinden beri uğraşıyoruz. Evlerimiz tahliye edildi. Hayvanlarımızı falan tahliye ettik, bekliyoruz. Hayvanlarımızı karşıdaki mahalleye taşıdık. Bizler de evlerimize giremiyoruz, burada bekliyoruz" dedi.

" EN TEHLİKELİ YERDE BİZ VARIZ"

Endişeyle beklediklerini dile getiren Ali Yeşiltaş ise, "Yangından öğle saatlerinde haberimiz oldu. Arkadaşlar telefonla haber verdiler. Biz de yardıma gittik. Ama büyük bir alanı sardı. Sonra itfaiyeler müdahale etti. Şu anda devam ediyor. Evlerimize çok yakın, evlerimiz ormanın hemen yanında. En tehlikeli yerde biz varız. Eve herhangi bir şey olmadı, inşallah bundan sonra da olmaz" diye konuştu.