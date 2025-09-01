Karabük ve Denizli'den günlerdir alevler yükseliyor! Yangın komşu illere de sıçradı
Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 gündür süren yangını kontrol etmek için ekipler canla başla çalışırken alevler Aydın'a da sıçradı. Dün Karabük'te çıkan yangına karşı da mücadele sürerken alevler Kastamonu'nun Araç ilçesini de tehdit eder hale geldi. İşte yangın bölgelerinde son durum...
KASTAMONU'DA KÖYLERE TAHLİYE
Karabük'ten Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçrayan yangın sonrası alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle ilçesine bağlı Araç ilçesinde bulunan Şiringüney, Kızılcamten, Akgeçit, Ahatlar, Güzelce köyleri tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Yangının sıçradığı köyde 1'i metruk olmak üzere 3 ev yandı.
Ekipler yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediyor.
İhsanlı köyünde yaşayan Orhan Güvenç, yangının ardından römorkuna yüklediği birkaç eşyasıyla evinden ayrıldığını ifade ederek, "Yangın başlayınca evden biraz eşya alıp geldik. Sadece yorganlarımızı, yemek yapacak birkaç tabak çanak aldık" dedi.
YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'nde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. Dün akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle büyüyen ve hızla dağılan yangında Bölmekaya Mahallesi tahliye edilmişti. Rüzgarın etkisiyle bir anda mahalle içerisindeki ormanlık alana inen yangın evlere de tehdit etti.
Ormanlık alanın hemen yanında bulunana evini alevlerden korumak için mücadele ettiği esnada Ali Kara kalp krizi geçirerek fenalaştı. Ali Kara'nın rahatsızlandığını gören yangına müdahale ekibi Kara'yı yangın bölgesinden uzaklaştırarak sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk muayenesi ve müdahalesi yapına Ali Kara'nın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine nakledilen Kara'nın hastanede tedavisi devam ediyor.
KARABÜK'TEKİ YANGIN KASTAMONU'YA SIÇRADI
Dün Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2'nci güne girildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı.
Alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı.
Karabük-Kastamonu kara yolunun Toprakcuma mevkiinde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 helikopter ve 45 personelle müdahale ediliyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.