Karabük ve Denizli'den günlerdir alevler yükseliyor! Yangın komşu illere de sıçradı

Karabük'ten Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçrayan yangın sonrası alevlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi sebebiyle ilçesine bağlı Araç ilçesinde bulunan Şiringüney, Kızılcamten, Akgeçit, Ahatlar, Güzelce köyleri tahliye edildi. Tahliyenin ardından, yangın köye sıçradı. Yangının sıçradığı köyde 1'i metruk olmak üzere 3 ev yandı.

Ekipler yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yangınlara hem havadan hem karadan müdahale ediyor.

İhsanlı köyünde yaşayan Orhan Güvenç, yangının ardından römorkuna yüklediği birkaç eşyasıyla evinden ayrıldığını ifade ederek, "Yangın başlayınca evden biraz eşya alıp geldik. Sadece yorganlarımızı, yemek yapacak birkaç tabak çanak aldık" dedi.