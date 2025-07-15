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 | Onur Kaya

Engelli bakımevinde korkutan yangın! 100 vatandaş tahliye edildi

İzmir'de 4 katlı bir engelli bakımevinde akşam saatlerinde yangın çıktı. 100 engelli vatandaş tahliye edilirken, dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Engelli bakımevinde korkutan yangın! 100 vatandaş tahliye edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 03:08
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 03:14

'de akşam saatlerinde facianın eşiğinden dönüldü. ilçesine bağlı Dokuz Eylül Mahallesi'nde bulunan 4 katlı özel bir engelli bakımevinde yangın çıktı.

Engelli bakımevinde korkutan yangın! 100 vatandaş tahliye edildi

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda aracı ve sağlık ekibi sevk edildi.

Engelli bakımevinde korkutan yangın! 100 vatandaş tahliye edildi

100 ENGELLİ VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Bakımevinde bulunan yaklaşık 100 engelli vatandaş, görevliler ve ekipler tarafından kısa sürede edildi.

Engelli bakımevinde korkutan yangın! 100 vatandaş tahliye edildi

FACİA ÖNLENDİ, ALEVLER KONTROL ALTINDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına çok sayıda araç ve personelle müdahale etti. Bina içindeki vatandaşlar güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Yangının büyümeden söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

Engelli bakımevinde korkutan yangın! 100 vatandaş tahliye edildi

12 VATANDAŞ HASTANELİK OLDU

sırasında binada yoğun duman oluştu. Dumandan hafif şekilde etkilendiği belirlenen 12 engelli vatandaş, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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#yangın
#itfaiye
#tahliye
#gaziemir
#İzmir
#Engelli Bakımevi
#Yaşam
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