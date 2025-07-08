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 | Bengül Arıca

Engelli gence dehşeti yaşattı! Boş araziye götürüp üzerine benzin döküp yaktı

İstanbul Gaziosmapaşa'da meydana gelen kan donduran olayda engelli gencin önce cep telefonu çalındı sonra üzerine benzin dökülerek yakıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle hastaneye yetiştirilen genç 22 gün yoğun bakımda kalırken, zanlı yakalandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 09:26

İstanbul 'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. 38 yaşındaki duyma ve konuşma engelli Ahmet Sanduvaç'ın telefonu 19 yaşındaki Ö.A. tarafından gasp edildi. Sanduvaç, telefonunun çalınması üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından Ö.A., 9 Haziran'da Sanduvaç'ın metro durağında karşısına çıktı.

ENGELLİ GENCİ BENZİN DÖKEREK YAKTI

Şikayeti geri çekmesi için tehdit ettikten sonra 'Telefonunu vereceğim gel' diyerek kandırdığı Sanduvaç'ı boş araziye götüren Ö.A., engelli vatandaşın üzerine benzin dökerek yaktıktan sonra hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yanan Sanduvaç'ı görünce kovalarla su döktü. Vücudunun büyük bir bölümü yanan Ahmet Sanduvaç, yarı çıplak bir şekilde evine geldi. Şok olan aile, Sanduvaç'ı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ahmet Sanduvaç, hastanede yaklaşık 1 ay tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Tedavisine evde devam edilen Ahmet Sanduvaç'ın iki kolunu da bir daha kullanamama ihtimali olduğu öğrenildi. Şüpheli ise, öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Ahmet Sanduvaç'ın yandıktan sonra yarı çıplak halde evine geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin amcasının Sanduvaç ailesini tehdit ettiği anlar da kamaraya yansıdı.

Engelli gence dehşeti yaşattı! Boş araziye götürüp üzerine benzin döküp yaktı

"BİR MEMUR, ‘Ö. BUNU YAPMAZ' DEDİ"

Telefonunu çalan şüpheli tarafından benzin dökülüp yakılan engelli vatandaşın babası Mehmet Nuri Sanduvaç, "Olay ilk telefonla başladı. Telefon olayı bayram öncesi Haziran'ın 5'inde oldu. Saat 23.30 sıralarında Ö.A. dediğimiz kişi, elinden zorla telefonu alıp götürüyor. Durumdan sonra Ahmet karakola gidiyor. Karakolda da hırsızlığı anlatıyor ve beni aradılar. ‘Bir gelir misiniz' dediler, ben de gittim. Bir memur, ‘Ö. bunu yapmaz' dedi. Çocuğun babası, ben ve Ahmet ile iki memur arkadaşla birlikteydik. Bu beni üzüntüye soktu" ifadelerini kullandı.

"AHMET'İN ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ"

Şüphelinin oğlunun üzerine benzin döküp yaktığını söyleyen baba Sanduvaç, "Olaydan sonra metronun çıkışında Ahmet'i çeviriyor. ‘Beni neden şikayet ettin, şikayetini geri çek' diye zorbalıyor. Daha sonra kenara, kameraların görmediği bir köşeye alıyor. Ahmet'in üzerine benzin döküyor. Benzini nasıl, nereden tedarik etti, bu da muamma zaten. Etraftaki duyarlı insanlar, esnaflar üzerine kovalarla soğuk su dökmüşler. Yandıktan sonra biz tekrar tehdit almaya başladık. Amcası gelip kendi binamızın kapısının önünde oturan hanımlarımıza, kızlarımıza ağza alınmayacak kelimeler, mahrem dışı davranışlarda bulunmuş, insancıl olmayan davranış sergilemiş. Tehdit edip tükürmüş, ağır sözcükler kullanıp gitmiştir. Korku mu veriyorlar anlamadık" şeklinde konuştu.

Engelli gence dehşeti yaşattı! Boş araziye götürüp üzerine benzin döküp yaktı

"22 GÜN YOĞUN BAKIM SÜRECİ GEÇİRDİ"

Oğlunun 22 gün yoğun bakımda kaldığını ifade eden baba Sanduvaç, "Babası, amcası ve kendisi var. Bu konu bir aileyi kapsıyor gibi geliyor. Baba oğul çeteleşmesi mi diyeyim, gruplaşması mı diyeyim bilemedim. Bunlar midye işi yapıyorlar. Yüzde 52 işitme engelliydi. Fiziki olarak baktığın zaman normalde çakı gibi bir çocuktu. Biraz büküldü, ayaklarında da kırılganlık var. 22 gün yoğun bakım süreci geçirdi" diye konuştu.

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#şiddet
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#Engelli Haklar
#Toplumsal Güvenlik
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