TGRT Haber
17°
Yaşam
Editor
Editor
 Yasemin Güldemir

Engelli sürücü defalarca kez alkollü yakalandı! Babası çıldırdı

Bursa'da polis ekiplerin denetimine takılan sürücü 6. kez alkollü çıktı. Ehliyetine 19 yıl el koyulan sürücü karakola götürülürken, olay yerine gelen babası çılgına döndü.

Engelli sürücü defalarca kez alkollü yakalandı! Babası çıldırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 11:25

Bursa'nın ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, şüphelendikleri otomobili durdurup inceledi. Sürücü Özkan Ş.(28)'e alkolmetre testi yapıldı.

Engelli sürücü defalarca kez alkollü yakalandı! Babası çıldırdı

6. KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI

3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce 5 kez daha alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücüye 6. kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Engelli sürücü defalarca kez alkollü yakalandı! Babası çıldırdı


2044 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu. Sürücünün, ekiplerin alkol testinden sonra alkol içmeye devam etmesi dikkat çekti.

Engelli sürücü defalarca kez alkollü yakalandı! Babası çıldırdı


"YİNE PATLADIK"

Alkollü sürücü, "Yine patladık. Karakola gideceğiz de araba ne olacak. Babamla küsüm ben o gelemez. Babamı çağırmıyorum. Çekici çeksin aracımı. Ben biraz daha içeyim de öyle gidelim karakola. Yine yakalandık. Beni savcı bu sefer içeri atacak." demesi dikkat çekti.

Engelli sürücü defalarca kez alkollü yakalandı! Babası çıldırdı

BABASI ÇILDIRDI

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sürücünün babası Cavat Ş.'ya araç teslim edildi. Oğluna sinirlenen baba Cavat Ş.," Öldürecem, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım Yarabbim. İnegöl'de rezil oldum yeter ya." dedi. Engelli sürücü babasının aracıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

