Kaçan sürücüyü alkollü sandı peşine düştü! Çıkan test sonucuna inanmadı

Avcılar'da kendi aracına çarparak kaçan sürücüyü alkollü sanan vatandaş, zik zak çizerek giden aracı yakaladı. Aracın anahtarını ele geçiren sürücü olay yerine göre dönerek polise ihbarda bulundu. Fatih Caddesi'nde yaşanan kazada olay yerine gelen polisler otomobile çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye alkol testi yaptı. Test sonucuna göre alkollü olmadığı belirlendi. Taraflar, polis gözetiminde kaza tutanağı tutarak olay yerinden ayrıldı. Kendisine çarpıp kaçtığını iddia eden sürücü, " Caddede ilerliyordum. Karşıdan farları sönük şekilde geldi önce bana çarptı ardından kaldırıma çarptı. Zik zak çizerek ilerledi. Bende motorla peşine takıldım ve durdurdum. Alkollü olduğunu düşündüm ama temiz çıktı" dedi. Yusuf Azat, "Motosiklet vurdu. O gitti. Ondan sonra buraya gelince, aracımın anahtarını almış gitmiş. Alkollü değilim" diye konuştu.