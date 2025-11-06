Otomobille motokuryenin kazası kamerada!

Antalya’nın Serik ilçesinde bugün sabah saat 09.00 sıralarında Serik’e bağlı Belek Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Halil Çakmak idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü Çakmak, yapılan ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken görüntülerde, ana yolda seyir halinde olan motosikletli kuryenin tali yoldan çıkan otomobil ile çarpışma anı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulup sürüklendiği anlar yer aldı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.