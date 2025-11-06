Dünya devi açıkladı: Savaşı Çin kazanacak

“ÇİN, ABD’NİN SADECE NANOSANİYELER GERİSİNDE”

Huang’a göre bu farkın temelinde, Çin’in düşük enerji maliyetleri ve esnek düzenleyici yapısı bulunuyor. Ünlü CEO, rekabetin artık çok ince bir çizgiye geldiğini vurgulayarak, “Amerika’nın dünyadaki geliştiricileri kazanması ve hızla ilerlemesi hayati önem taşıyor” dedi.

Huang, daha önce yaptığı açıklamalarda da Çin’in teknoloji yarışında ABD’nin “yalnızca nanosaniyeler kadar gerisinde” olduğunu sık sık dile getirmişti.