Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünya devi açıkladı: Savaşı Çin kazanacak

Kasım 06, 2025 14:32
1
Jensen Huang Çin

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in düşük enerji maliyetleri ve esnek düzenlemeleri sayesinde yapay zekâ yarışında avantaj kazandığını belirterek “Bu yarışı Çin önde bitirecek” dedi.

2

Yapay zekâ dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in yapay zekâ alanında Amerika Birleşik Devletleri’ni geçeceğini söyledi. Londra’da düzenlenen Future of AI Summit etkinliğinde konuşan Huang, “Çin yapay zekâ yarışını kazanacak” ifadelerini kullandı.

3

“ÇİN, ABD’NİN SADECE NANOSANİYELER GERİSİNDE”

Huang’a göre bu farkın temelinde, Çin’in düşük enerji maliyetleri ve esnek düzenleyici yapısı bulunuyor. Ünlü CEO, rekabetin artık çok ince bir çizgiye geldiğini vurgulayarak, “Amerika’nın dünyadaki geliştiricileri kazanması ve hızla ilerlemesi hayati önem taşıyor” dedi.

Huang, daha önce yaptığı açıklamalarda da Çin’in teknoloji yarışında ABD’nin “yalnızca nanosaniyeler kadar gerisinde” olduğunu sık sık dile getirmişti.

4

DEVLET DESTEĞİYLE HIZ KAZANAN ÇİN ŞİRKETLERİ

Çin hükümetinin, teknoloji devlerini desteklemek için enerji sübvansiyonlarını artırdığı biliniyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi dev şirketlerin işlettiği büyük veri merkezlerine sağlanan desteklerin, enerji maliyetlerini düşürerek yerli üreticilerin elini güçlendirdiği belirtiliyor.

5

Yerel yönetimler ayrıca Huawei ve Cambricon gibi yarı iletken üreticilerine destek sağlıyor. Bu şirketlerin çipleri, Nvidia ürünlerine göre daha fazla enerji tükettiği için, devlet teşvikleri rekabeti dengelemeye yardımcı oluyor.

6

“ABD, KÜRESEL GELİŞTİRİCİLERİ KAYBETMEMELİ”

Huang, ekim ayında yaptığı başka bir açıklamada da benzer bir noktaya değinmişti. Nvidia sistemlerinin yalnızca ABD’de değil, Çin dahil tüm dünyadaki geliştiriciler tarafından benimsenmesinin, yapay zekâ yarışında Amerika’nın elini güçlendireceğini söylemişti.

Ancak Huang’a göre, Çin hükümetinin Nvidia’yı kendi pazarından dışlaması şirket için ciddi bir engel oluşturuyor.

7

GERİLİM DERİNLEŞİYOR

Yapay zekâ rekabeti, özellikle ileri seviye çiplerin Çin’e erişimi konusunda iki ülke arasında gerilimi artırmış durumda. Nvidia, bugün dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip teknoloji şirketi konumunda ve ürettiği yapay zekâ hızlandırıcıları, küresel üretken yapay zekâ altyapısının kalbinde yer alıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.