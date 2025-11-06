Dünya devi açıkladı: Savaşı Çin kazanacak

Kategoriler
Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in düşük enerji maliyetleri ve esnek düzenlemeleri sayesinde yapay zekâ yarışında avantaj kazandığını belirterek “Bu yarışı Çin önde bitirecek” dedi.
Yapay zekâ dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Nvidia CEO’su Jensen Huang, Çin’in yapay zekâ alanında Amerika Birleşik Devletleri’ni geçeceğini söyledi. Londra’da düzenlenen Future of AI Summit etkinliğinde konuşan Huang, “Çin yapay zekâ yarışını kazanacak” ifadelerini kullandı.
Huang’a göre bu farkın temelinde, Çin’in düşük enerji maliyetleri ve esnek düzenleyici yapısı bulunuyor. Ünlü CEO, rekabetin artık çok ince bir çizgiye geldiğini vurgulayarak, “Amerika’nın dünyadaki geliştiricileri kazanması ve hızla ilerlemesi hayati önem taşıyor” dedi.
Huang, daha önce yaptığı açıklamalarda da Çin’in teknoloji yarışında ABD’nin “yalnızca nanosaniyeler kadar gerisinde” olduğunu sık sık dile getirmişti.
Çin hükümetinin, teknoloji devlerini desteklemek için enerji sübvansiyonlarını artırdığı biliniyor. ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi dev şirketlerin işlettiği büyük veri merkezlerine sağlanan desteklerin, enerji maliyetlerini düşürerek yerli üreticilerin elini güçlendirdiği belirtiliyor.
Yerel yönetimler ayrıca Huawei ve Cambricon gibi yarı iletken üreticilerine destek sağlıyor. Bu şirketlerin çipleri, Nvidia ürünlerine göre daha fazla enerji tükettiği için, devlet teşvikleri rekabeti dengelemeye yardımcı oluyor.
Huang, ekim ayında yaptığı başka bir açıklamada da benzer bir noktaya değinmişti. Nvidia sistemlerinin yalnızca ABD’de değil, Çin dahil tüm dünyadaki geliştiriciler tarafından benimsenmesinin, yapay zekâ yarışında Amerika’nın elini güçlendireceğini söylemişti.
Ancak Huang’a göre, Çin hükümetinin Nvidia’yı kendi pazarından dışlaması şirket için ciddi bir engel oluşturuyor.
Yapay zekâ rekabeti, özellikle ileri seviye çiplerin Çin’e erişimi konusunda iki ülke arasında gerilimi artırmış durumda. Nvidia, bugün dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip teknoloji şirketi konumunda ve ürettiği yapay zekâ hızlandırıcıları, küresel üretken yapay zekâ altyapısının kalbinde yer alıyor.