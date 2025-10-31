Menü Kapat
18°
Elazığ'da eniştesine araçla çarpan şahıs arkasına bile bakmadan kaçtı. Çarpmanın etkisiyle takla atan akaryakıt istasyonu çalışanı Kayhan Borulday'a ise ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay günü eniştesine çarpan şahısın ise Borulday'ın kayınbabasına 'Kalp krizi geçirdi raporu' aldırmaya çalıştığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 11:40

Geçtiğimiz pazartesi günü Baskil ilçesinde meydana gelen dehşet veren olayda, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını iddia eden C.A., kullandığı hafif ticari araçla bir akaryakıt istasyonunda çalışan eniştesi 45 yaşındaki Kayhan Borulday'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan ve takla atan Borulday yere yığıldı. C.A. ise durmayarak yoluna devam etti.

Eniştesine arabayla vurup kaçtı! Arkasına bile bakmadı

KAYIN TUTUKLANDI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinde ve kamera görüntüleri üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, C.A.'yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eniştesine arabayla vurup kaçtı! Arkasına bile bakmadı

"BU CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"

Olayı anlatan Kayhan Borulday, "Akaryakıt istasyonunda çalışmaktayım. Olay günü kayınbabam ve kaynımın olduğu araç bana çarpıp, kaçıp gitti. Güvenlik kameraları ve petrol ofisinin kayıtlarında da bunlar mevcuttur. Arkasına bile bakmadılar. Kayınbabam 'Kalp krizi geçiriyorum' diyerek hastaneye gidip rapor almak istedi. Ben vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldım, sonrasını hatırlamıyorum. Bu olay cinayete teşebbüstür. Gözaltına alınan kaynım, ardından tutuklandı" dedi.

Eniştesine arabayla vurup kaçtı! Arkasına bile bakmadı
