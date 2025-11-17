Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Epilepsi hastası adam mantar toplarken kayboldu! 96 kişilik ekip ormanda onu arıyor

Bilecik’te mantar toplamak için ormanlık alana giren 34 yaşındaki İsmail Kaya’dan bir daha haber alınamadı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen genç adamın bulunması için ekipler seferber oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Epilepsi hastası adam mantar toplarken kayboldu! 96 kişilik ekip ormanda onu arıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 14:28

Yarhisar Köyü'nde yaşayan 34 yaşındaki İsmail Kaya dün sabah saatlerinde traktörü ile mantar toplamak için merkeze bağlı Hasandere Köyü'ne geldi. Traktörünü köye yakın bir yere bırakan Kaya, saat 13.30 sıralarında abisini arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi.

Epilepsi hastası adam mantar toplarken kayboldu! 96 kişilik ekip ormanda onu arıyor

96 KİŞİLİK EKİP KAYIP ŞAHSI ARIYOR

O saatten sonra bir daha haber alınamayan şahıs için dün 15.30 itibariyle geniş çaplı arama başlatıldı. Bölgede başta jandarma ve AFAD olmak üzere ve iz takip köpeğiyle birlikte 96 kişilik ekip 1 gündür kayıp şahsı arıyor. Arama çalışmaları devam ederken, şahıstan şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Epilepsi hastası adam mantar toplarken kayboldu! 96 kişilik ekip ormanda onu arıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devasa mantar görenleri şaşkına çevirdi! Bahçede kendiliğinden yetişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mantar toplama dönüşü feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
ETİKETLER
#arama kurtarma
#bilecik
#Kayıp Kişi
#Yarhisar-İsmail Kaya
#Mantarcılık
#Hasandere
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.