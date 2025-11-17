Epilepsi hastası adam mantar toplarken kayboldu! 96 kişilik ekip ormanda onu arıyor

Yarhisar Köyü'nde yaşayan 34 yaşındaki İsmail Kaya dün sabah saatlerinde traktörü ile mantar toplamak için Bilecik merkeze bağlı Hasandere Köyü'ne geldi. Traktörünü köye yakın bir yere bırakan Kaya, saat 13.30 sıralarında abisini arayarak rahatsızlandığını ve telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi.

96 KİŞİLİK EKİP KAYIP ŞAHSI ARIYOR

O saatten sonra bir daha haber alınamayan şahıs için dün 15.30 itibariyle geniş çaplı arama başlatıldı. Bölgede başta jandarma ve AFAD olmak üzere arama kurtarma ve iz takip köpeğiyle birlikte 96 kişilik ekip 1 gündür kayıp şahsı arıyor. Arama çalışmaları devam ederken, şahıstan şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanmadı.