Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Devasa mantar görenleri şaşkına çevirdi! Bahçede kendiliğinden yetişti

Mantar mevsiminin başladığı bu ayda kendiliğinden yetişen mantarlara sıkça rastlanıyor. Samsun'da ise kendiliğinden yetişen ve "içi kızıl" olarak bilinen dev mantarlar yetişiyor. Büyüklüğüyle hayrete düşüren mantarlar 25 santimi aşıyor. Uzmanlar ise zehirlenme riskine karşı tanımadıkları mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devasa mantar görenleri şaşkına çevirdi! Bahçede kendiliğinden yetişti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 12:26

kırsalında kendiliğinden yetişen ve "içi kızıl" olarak bilinen doğal mantarlar, 25 santimi aşan dev boyutlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

Devasa mantar görenleri şaşkına çevirdi! Bahçede kendiliğinden yetişti

BAHÇESİNDEN ÇIKTI

Sonbahar yağışlarının artmasıyla birlikte ilçesi Saraykent Mahallesi’nde mantar bolluğu yaşanıyor. Bir vatandaşın bahçesinde çıkan içi kızıl mantarları, bu yıl olağanüstü büyüklüklere ulaştı. Ölçümü yapılan bazı mantarların çapının 25 santimi geçtiği belirtildi.

Devasa mantar görenleri şaşkına çevirdi! Bahçede kendiliğinden yetişti

TAMAMEN DOĞAL YETİŞİYORLAR

Bahçe sahibi, bölgede her yıl aynı yerde doğal mantar çıktığını belirterek, "İlkbahar ve sonbaharda bu bölgede içi kızıl mantarı olur. Kültür mantarının doğal halidir. Sonbaharın yağışlı geçmesi nedeniyle mantar bereketi yaşandı. Son çıkan mantarlar çok büyük oldu. Herhangi bir besin vermeden tamamen doğal şekilde yetiştiler" dedi.

Devasa mantar görenleri şaşkına çevirdi! Bahçede kendiliğinden yetişti

AMAN DİKKAT!

Uzmanlar ise zehirlenme riskine karşı tanımadıkları mantarları kesinlikle tüketmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Osmaniye'de sağlık memuru topladığı plastiklerle SMA'lı çocuklara umut oluyor
ETİKETLER
#samsun
#kavak
#Mantarıçi Kızıl
#Doğal Mantar
#Dev Mantar
#Saraykent
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.