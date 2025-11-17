Devasa mantar görenleri şaşkına çevirdi! Bahçede kendiliğinden yetişti

Samsun kırsalında kendiliğinden yetişen ve "içi kızıl" olarak bilinen doğal mantarlar, 25 santimi aşan dev boyutlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

BAHÇESİNDEN ÇIKTI

Sonbahar yağışlarının artmasıyla birlikte Kavak ilçesi Saraykent Mahallesi’nde mantar bolluğu yaşanıyor. Bir vatandaşın bahçesinde çıkan içi kızıl mantarları, bu yıl olağanüstü büyüklüklere ulaştı. Ölçümü yapılan bazı mantarların çapının 25 santimi geçtiği belirtildi.

TAMAMEN DOĞAL YETİŞİYORLAR

Bahçe sahibi, bölgede her yıl aynı yerde doğal mantar çıktığını belirterek, "İlkbahar ve sonbaharda bu bölgede içi kızıl mantarı olur. Kültür mantarının doğal halidir. Sonbaharın yağışlı geçmesi nedeniyle mantar bereketi yaşandı. Son çıkan mantarlar çok büyük oldu. Herhangi bir besin vermeden tamamen doğal şekilde yetiştiler" dedi.

AMAN DİKKAT!

Uzmanlar ise zehirlenme riskine karşı tanımadıkları mantarları kesinlikle tüketmemeleri konusunda vatandaşları uyarıyor.