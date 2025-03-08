Erciyes'te dehşet anları: Çığın düştüğü anlar kamerada!

ERCİYES DAĞI NEREDE?

Erciyes Dağı, Türkiye'nin Kayseri ilinde bulunan aktif olmayan bir volkandır. Birçok monojenetik baca ve lav kubbesi ve bir maar ile çevrili büyük bir stratovolkandır . Volkanın büyük kısmı andezitik ve dasitik bileşimli lav akıntılarından oluşmuştur.