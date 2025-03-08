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 | Yusuf Özgür Bülbül

Erciyes'te dehşet anları: Çığın düştüğü anlar kamerada!

Türkiye'nin popüler kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ olayı yaşandı. Görüntülerde, kayak yapan bir kişinin çığ altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu görüldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 21:14

Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü. Çığ düşme anı kameraya yansırken, kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı Ottoman mevkiinde ufak çaplı çığ düşmesi sonucu bölgeye AFAD, jandarma, JAK ve Erciyes A.Ş. ekipleri sevk edildi.

KURTARMA KÖPEKLERİ SAHADA

Kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan kontrollerde çığ altında herhangi bir kişinin kalmadığı belirlendi.

TURİSTLERCE KAYDEDİLDİ

Öte yandan çığ düşme anı, bölgede bulunan turistlerce saniye saniye kaydedildi. Kayak yapan bir kişinin kar kütlesi altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Sıkça Sorulan Sorular

ERCİYES DAĞI NEREDE?
Erciyes Dağı, Türkiye'nin Kayseri ilinde bulunan aktif olmayan bir volkandır. Birçok monojenetik baca ve lav kubbesi ve bir maar ile çevrili büyük bir stratovolkandır . Volkanın büyük kısmı andezitik ve dasitik bileşimli lav akıntılarından oluşmuştur.
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