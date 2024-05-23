Erdoğan'dan Server Beşirli'ye vefa ödülü: Asrın felaketinde depremin simgelerinden olmuştu

23 May 2024 12:28 - Güncelleme : 23 May 2024 12:40

Türkiye'nin 7 gün yas ilan ettiği 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan eden diğer ülkeler

Türkiye'nin 7 gün yas ilan ettiği 6 Şubat depremlerinde milli yas ilan eden diğer ülkeler

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü ortaya çıktı! Felaket bir kez daha gözler önünde

6 Şubat depremlerinden yeni görüntü ortaya çıktı! Felaket bir kez daha gözler önünde

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle dün sahiplerine takdim edildi. Türkiye ve dünya genelindeki iyilik öncülerine ödül vermek amacıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Takdim töreninde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da hazır bulundu.

DUYAR DUYMAZ YARDIMA KOŞTU

Türkiye'nin yaşadığı Asrın Felaketi'nden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola çıkan Server Beşirli, ödüle layık görüldü.

DEPREMİN SİMGESİ OLMUŞTU

Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ardından kardeş ülke Azerbaycan, yaraları sarmak için elini uzatan ilk ülkelerden biri oldu. Aracının üstüne yüklediği yorganları Türkiye’ye göndermek üzere yardım merkezine taşıyan ve birlik ruhunun simge ismi haline gelen Server Beşirli'ye Türk iş insanı tarafından da yeni bir otomobil hediye edilmişti.