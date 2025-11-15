Ergün Atalay’ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 92 yaşındaki kayınvalidesi Hatice Kubulay hayatını kaybetti.

Kubulay’ın cenazesi, Erenler Dilmen Mahallesi Yeni Eren Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere şehir protokolü ile sevenleri katılım sağladı.