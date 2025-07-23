'Erkek arkadaşından ayrıl' diyen annesini defalarca bıçakladı! Sözlerine kimse inanamadı

Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 20 yaşındaki kızı K.M. ve 61 yaşındaki G.M. arasında tartışma çıktı. Erkek arkadaşının kızını kullandığını söyleyen anne, ilişkisini bitirmesini istedi. Duruma sinirlenen genç kız, eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı.

BIÇAKLADIĞI ANNESİNE BUNLARI SÖYLEDİ

Annesini kanla içinde gören K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. K.M. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.M. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.