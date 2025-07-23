Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Erkek arkadaşından ayrıl' diyen annesini defalarca bıçakladı! Sözlerine kimse inanamadı

Samsun'da genç kız ve annesi arasında yaşanan 'erkek arkadaşından ayrıl' tartışmasında korku dolu anlar yaşandı. Genç kız eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı. Annesini kanlar içinde kalınca da bu sözleri söyleyerek ambulansı aradı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Erkek arkadaşından ayrıl' diyen annesini defalarca bıçakladı! Sözlerine kimse inanamadı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 11:48

'un ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. 20 yaşındaki kızı K.M. ve 61 yaşındaki G.M. arasında tartışma çıktı. Erkek arkadaşının kızını kullandığını söyleyen anne, ilişkisini bitirmesini istedi. Duruma sinirlenen genç kız, eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı.

'Erkek arkadaşından ayrıl' diyen annesini defalarca bıçakladı! Sözlerine kimse inanamadı

BIÇAKLADIĞI ANNESİNE BUNLARI SÖYLEDİ

Annesini kanla içinde gören K.M., "Anne seni çok seviyorum. İstemeyerek oldu" diyerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne G.M. hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. K.M. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan K.M. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

'Erkek arkadaşından ayrıl' diyen annesini defalarca bıçakladı! Sözlerine kimse inanamadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK açıkladı: İşte en çok para kazandıran meslekler
Bursa'da korkunç kaza! Polis memuru ve ailesi hayatını kaybetti
ETİKETLER
#samsun
#cinayet
#ilkadım
#aile içi şiddet
#bıçaklama
#kadın cinayeti
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.