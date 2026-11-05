Erkek giyiminde sonbahar mesaisi: Hafif kumaşlar ve katmanlı kombinler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uzun vadeli tahminine göre, Kasım 2026’da Türkiye'nin büyük bölümünde sıcaklıkların mevsim normallerinin 0,5 ila 1°C üzerinde olması öngörülürken, ayın ikinci yarısı erken ve sert bir kış provasına işaret ediyor. Sonbahar aylarındaki hava koşulları ve gün içindeki sıcaklık farklılıkları, erkek giyiminde kumaş kalınlığı, ceket yapısı ve katmanlı kullanım gibi tercihleri gündeme getiriyor. Terzi Ayhan Classics Kurucusu ve CEO'su Erhan Kıyağan, mevsim geçişlerinde takım elbise ve diğer klasik giyim ürünlerini seçerken dikkat edilebilecek noktaları anlattı.

Sonbaharda kıyafetlerin gün içindeki sıcaklık değişimlerine uyum sağlaması gerektiğini belirten Erhan Kıyağan, “Hafif ve orta ağırlıkta, nefes alabilen ve hareket rahatlığı sunan kumaşları öneriyorum. İnce yünlü dokumalar ve merinos trikolar da geçiş mevsimi için iyi seçenekler. Yün, farklı inceliklerde ve dokumalarda kullanılabildiği için, sonbaharda da rahatlık sağlıyor. Kumaş seçerken yaşadığımız şehri, dışarıda geçirdiğimiz zamanı ve çalışma ortamımızı birlikte değerlendirmeliyiz” dedi.

KUMAŞIN DOKUMASI, AĞIRLIĞI KADAR ÖNEMLİ

Sonbahar için takım elbise seçerken kumaşın yün, pamuk veya farklı bir elyaftan üretilmiş olması, kullanım özellikleri hakkında tek başına yeterli bilgi sunmuyor. Aynı içeriğe sahip kumaşlar, dokuma sıklıkları ve iplik yapıları nedeniyle farklı özellikler gösterebiliyor. Özellikle değişken hava koşullarında kumaşın hava geçirgenliği ve kalınlığı, giysinin kullanım rahatlığını etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

Bu farklılıkların kumaş seçiminde dikkate alınması gerektiğini söyleyen Erhan Kıyağan, “Aynı elyaftan üretilen iki kumaş, giyildiğinde çok farklı hissettirebilir. Daha açık dokumalar hava geçişini kolaylaştırırken sık dokumalar rüzgara karşı daha koruyucu olabilir. Gramaj kumaşın ağırlığını ifade eder ancak tek başına ne kadar sıcak tutacağını göstermez. İpliğin yapısı, kumaşın kalınlığı ve uygulanan işlemler de sonucu etkiler. Bu nedenle kumaşın içeriğine, dokusuna ve ağırlığına birlikte bakmak gerekir” ifadelerini kullandı.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİ İÇİN KATMANLI GİYİNME ÖNERİSİ

Gün içinde değişen hava sıcaklıklarına uyum sağlamanın yollarından biri, farklı parçaların bir arada kullanarak katmanlı giyinmek olarak öne çıkıyor. Özellikle iş hayatında takım elbise veya ceket tercih eden erkekler için gömlek, ince triko ve mevsimlik dış giyim ürünleri farklı hava koşullarına göre düzenlenebilen kombin seçenekleri sunuyor. Bu kullanımda giysilerin birbiriyle uyumlu kalıplara sahip olması da önem taşıyor. Henüz mevsim kış olmasa da özellikle yağmurlu günler için deri eldiven ve bot da öneriliyor.

Katmanlı giyimde parçaların kolayca çıkarılıp yeniden giyilebilmesine dikkat çeken Erhan Kıyağan, “Gömleğin üzerine ince bir triko, onun üzerine de hafif bir ceket tercih edilebilir. Daha serin sabah ve akşamlarda bu kombin mevsimlik bir kaban ve ince bir atkıyla tamamlanabilir. Gün içinde sıcaklık yükseldiğinde ihtiyaca göre bir kat çıkarılabilir. Trikonun ceketin altında yığılmaması, kabanın ise ceketle birlikte giyildiğinde omuzları ve kolları sıkmaması gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

“TÜM ASTARLI CEKETLER AĞIR OLMAYABİLİR”

Mevsim geçişlerinde ceket seçimi yapılırken astar ve iç yapı özellikleri de kullanım açısından farklılık yaratıyor. Tam astarlı ceketler, gömlek veya triko üzerinde daha rahat giyilip çıkarılabilirken, yarım astarlı ve astarsız modeller daha hafif bir kullanım sunabiliyor. Ceketin omuz ve gövde yapısında kullanılan iç malzemeler ise giysinin duruşunu ve hareket rahatlığını etkiliyor.

Astar ile ceketin yapısal özelliklerinin birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Erhan Kıyağan, “Astar ceketin iç yüzünü kaplar. Ceketin yapısını ise gövdeye ve omuzlara biçim veren iç malzemeler de belirler. Dolayısıyla astarlı bir ceket hafif yapılı da olabilir. Tam astar ek bir katman sağlarken, yarım astarlı veya astarsız seçenekler daha hafif hissettirebilir. Daha az omuz desteği ve hafif iç malzemelerle hazırlanan ceketler doğal bir duruş sunar. Seçim yaparken kullanım ortamını ve nasıl bir görünüm istendiğini dikkate almak gerekiyor” diye konuştu.

KAHVERENGİ, CAMEL VE FÜME TONLARIYLA FARKLI KOMBİNLER

Sonbahar aylarında klasik erkek giyiminde renk seçimi de mevcut gardıroptaki parçaların farklı biçimlerde değerlendirilmesine olanak tanıyor. Siyah ve lacivertin yanı sıra kahverengi, camel ve füme gibi tonlar, iş hayatında ve günlük kullanımda farklı kombinler oluşturmak için tercih edilebiliyor. Ceket, pantolon ve dış giyim parçaları arasında kurulan renk uyumu, aynı giysinin farklı ortamlara uyarlanmasını kolaylaştırabiliyor.

Erhan Kıyağan, sonbahar renklerinin kullanımına ilişkin şu örnekleri paylaştı: “Kahverengi bir ceketi açık mavi gömlek ve gri pantolonla, camel bir kabanı lacivert veya füme parçalarla tamamlamayı öneriyorum. Füme hem iş hayatında hem günlük kullanımda iyi bir temel oluşturuyor. Bordo veya koyu yeşil bir triko, kravat ya da mendille de kombine renk katılabilir. Ben, bir rengi öne çıkarıp diğer parçalarla onu dengeli biçimde tamamlamayı tercih ediyorum.”

TAKIM ELBİSE SEÇİMİNDE KULLANIM KOŞULLARI BELİRLEYİCİ

Mevsim geçişlerinde tercih edilen klasik giyim parçalarının farklı sıcaklıklarda kullanılabilmesi, kumaş özelliklerinin yanı sıra doğru beden ve kesim seçimiyle de ilişkili. Giysinin vücuda uygun olması, farklı katmanlarla birlikte rahat kullanılmasını sağlarken düzenli bakım ve gerektiğinde yapılan küçük tadilatlar da mevcut parçaların kullanımını sürdürebilmesine katkıda bulunabiliyor.

Sonbaharda takım elbise seçiminin kişisel ihtiyaçlara göre yapılması gerektiğini vurgulayan Terzi Ayhan Classics Kurucusu ve CEO'su Erhan Kıyağan, “Herkesin günlük yaşamı ve bulunduğu ortam farklı. Bu nedenle kumaşın ağırlığını, dokusunu, ceketin yapısını ve birlikte giyilecek parçaları bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Gün içindeki sıcaklık değişimlerine uyum sağlayabilen, hareketi kısıtlamayan ve mevcut gardıropla kolayca eşleşen parçalar sonbahar için işlevsel seçenekler sunuyor” ifadeleriyle değerlendirmesini tamamladı.