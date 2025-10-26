Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikildi! '20 yıllık hayaldi'

Kars’ın Akyaka ilçesi İncedere köyünde Ermenistan sınırında bulunan 2 bin 500 rakımlı Karakuzu Dağı'na Türk bayrağı dikildi. Köylülerin 20 yıllık hayali gerçek oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 10:46

’ın ilçesi İncedere köyü muhtarı Ömer Koral’ın ve köylülerin girişimleri sonucu 20 yıldır hayal edilen bayrak dikimi gerçekleşti. Makara sistemli 15 metrelik bayrak direği, 6 metre bayrak ve diğer malzemeleriyle İncedere köyüne getirildi.

Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikildi! '20 yıllık hayaldi'

TÜRK BAYRAĞI’NIN GECELERİ DE GÖRÜNMESİ İSTENİYOR

Köylüler daha sonra bayrak direği malzemelerini traktörler vasıtasıyla Karakuzu Dağı’na getirdi. Burada yapılan çalışmalarla önce bayrak direği dikildi. Ardından ışıklandırma sistemleri yapıldı. Köylüler yaptıkları ışıklandırma sistemiyle sınır bölgesinde dalgalanan ’nın geceleri de net bir şekilde görünmesini sağladı.

Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikildi! '20 yıllık hayaldi'

"20 YILLIK HAYALİMİZ SON BULDU"

2 bin 500 rakımlı Karakuzu Dağı’na yaklaşık 20 yıldır bayrak dikmeyi planlandıklarını ifade eden İncedere köyü İstanbul Dernek Başkanı Cafer Balcı, "2 bin 500 metre yükseklikteki Karakuzu Dağı'nın tepesine 20 yıllık hayalimiz bayrağımızı dikerek gerçekleştirdik. Bayrağımızı çok seviyoruz. Bana yardımcı olan köyümün gençlerine, köyümün halkına çok teşekkür ediyorum. Bu bayrağı buraya dikmemizdeki amacımız çocuklarımız bu bayrağı gördükçe vatanına milletine daha sadık olsun. Onlara örnek olması için bu bayrağı diktik. Bu bayrak bizim için onur vericidir. Türk Bayrağı rengini şehitlerin kanından almıştır" dedi.

Öte yandan İncere köyü Karakuzu Dağı’na dikilen Türk bayrağı Ermenistan’da da görülüyor. Sınır bölgesine köylülerin diktiği bayrakla 20 yıllık hasret de son buldu. Öte yandan Halit Paşa’nın emir subayına "Karakuzum" demesi ve emir subayının da bu dağda şehit olmasıyla birlikte dağın adı Karakuzu Dağı olarak kalıyor.

Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikildi! '20 yıllık hayaldi'
