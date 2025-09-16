Yunan basketbolcudan Türk bayrağı için skandal sözler! Tepki çok sert oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’i gümüş madalyayla tamamladı. Yarı finalde Türkiye’ye 94-68 kaybeden Yunanistan’da, Giannis Antetokounmpo ile milli yıldız Alperen Şengün arasında polemik yaşandı.

SKANDAL SÖZLER

Alperen Şengün, Türkiye’nin Yunanistan’ı yendiği maç sonrasında, Antetokounmpo’nun pas konusunda yeterince etkili olmadığını ve stratejilerini buna göre belirlediklerini söylemişti. Bu açıklamaya yanıt olarak Antetokounmpo, sosyal medyada “Pas konusunda yeterli olmadığını düşünenler YouTube’dan videolarımı izlesin” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL

Tartışmalar, iki oyuncunun hayranları tarafından sosyal medyada devam ederken, Antetokounmpo canlı yayında skandal bir çıkış yaptı. Türk bayraklı mesajlar karşısında sinirlenen Yunan basketbolcu, “Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan” diyerek tepki topladı.

CEVAP DA TÜRK BAYRAĞIYLA

Bu sözlere sosyal medyadaki Türk kullanıcılardan yoğun tepki geldi. Antetokounmpo'nun sosyal medya paylaşımlarının altı tepki sözlerinin yanı sıra Türk bayrağı emojileri ile dolduruldu.