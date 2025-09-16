Menü Kapat
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Yunan basketbolcudan Türk bayrağı için skandal sözler! Tepki çok sert oldu

EuroBasket 2025’te Türkiye karşısında mağlup olan Yunanistan’ın devşirme yıldızı Giannis Antetokounmpo, sosyal medyada yaptığı skandal açıklamayla büyük tepki topladı.

Yunan basketbolcudan Türk bayrağı için skandal sözler! Tepki çok sert oldu
16.09.2025
16.09.2025
A Milli Erkek Takımı, EuroBasket 2025’i gümüş madalyayla tamamladı. Yarı finalde ’ye 94-68 kaybeden ’da, Giannis Antetokounmpo ile milli yıldız arasında polemik yaşandı.

Yunan basketbolcudan Türk bayrağı için skandal sözler! Tepki çok sert oldu
Türkiye, Yunanistan'a acımadı! Alperen Şengün'ün paylaşımı gündem oldu

SKANDAL SÖZLER

Alperen Şengün, Türkiye’nin Yunanistan’ı yendiği maç sonrasında, Antetokounmpo’nun pas konusunda yeterince etkili olmadığını ve stratejilerini buna göre belirlediklerini söylemişti. Bu açıklamaya yanıt olarak Antetokounmpo, sosyal medyada “Pas konusunda yeterli olmadığını düşünenler YouTube’dan videolarımı izlesin” ifadelerini kullandı.

Yunan basketbolcudan Türk bayrağı için skandal sözler! Tepki çok sert oldu

SOSYAL MEDYADA İNFİAL

Tartışmalar, iki oyuncunun hayranları tarafından sosyal medyada devam ederken, Antetokounmpo canlı yayında bir çıkış yaptı. Türk bayraklı mesajlar karşısında sinirlenen Yunan basketbolcu, “Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan” diyerek tepki topladı.

Yunan basketbolcudan Türk bayrağı için skandal sözler! Tepki çok sert oldu

CEVAP DA TÜRK BAYRAĞIYLA

Bu sözlere sosyal medyadaki Türk kullanıcılardan yoğun tepki geldi. Antetokounmpo'nun sosyal medya paylaşımlarının altı tepki sözlerinin yanı sıra emojileri ile dolduruldu.

#Basketbol
#Türkiye
#yunanistan
#türk bayrağı
#skandal
#Alperen Şengün
#Giannis Antetokounmpo
#Eurobasket
#Giannis Antetokounmpo
#Basketbol
