Türkiye, Yunanistan'a acımadı! Alperen Şengün'ün paylaşımı gündem oldu

A Milli Basketbol Takımımız, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan EuroBasket 2025 yarı final maçında Yunanistan'ı adeta sahadan sildi. Maça hızlı bir başlangıç yapan millilerimiz, ilk çeyreği 26-16 önde tamamladı. Hücumda ve savunmada rakibine büyük bir üstünlük kuran 12 Dev Adam, devre arasına 49-31'lik skorla girdi. İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Ay-Yıldızlılar, üçüncü çeyreği 72-51 önde bitirdi. Maçın son bölümünde de kontrolü elinde tutan Türkiye, sahadan 94-68 galip ayrılarak EuroBasket 2025'te finale yükseldi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen millilerimizde, birçok oyuncu skora katkı sağladı. Zaferin mimarlarından olan Alperen Şengün, tarihi galibiyetin ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"İYİ GELMEZ Mİ HİÇ DENİZ HAVASI?"

Karşılaşmanın ardından Alperen Şengün sosyal medya hesabından "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" paylaşımında bulundu. Alperen Şengün'ün bu paylaşımı saatler içerisinde yüz binlerce beğeni aldı.

Öte yandan EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Basketbol Takımımız, pazar günü Almanya karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek.