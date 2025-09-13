Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
25°
Türkiye, Yunanistan'a acımadı! Alperen Şengün'ün paylaşımı gündem oldu

FIBA EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'a rakip olan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 94-68 gibi farklı bir skorla rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı. Baştan sona üstün bir oyun sergileyen 12 Dev Adam, turnuvadaki namağlup serisini sürdürerek finalde son şampiyon Almanya'nın rakibi oldu. Gurur gecesi sonrası zaferin mimarlarından olan Alperen Şengün'ün yaptığı gönderme dolu paylaşım ise gündem yarattı. İşte o paylaşım...

Türkiye, Yunanistan'a acımadı! Alperen Şengün'ün paylaşımı gündem oldu
A Milli Basketbol Takımımız, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan EuroBasket 2025 yarı final maçında 'ı adeta sahadan sildi. Maça hızlı bir başlangıç yapan millilerimiz, ilk çeyreği 26-16 önde tamamladı. Hücumda ve savunmada rakibine büyük bir üstünlük kuran 12 Dev Adam, devre arasına 49-31'lik skorla girdi. İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Ay-Yıldızlılar, üçüncü çeyreği 72-51 önde bitirdi. Maçın son bölümünde de kontrolü elinde tutan Türkiye, sahadan 94-68 galip ayrılarak EuroBasket 2025'te yükseldi.

Türkiye, Yunanistan'a acımadı! Alperen Şengün'ün paylaşımı gündem oldu

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Maç boyunca etkili bir performans sergileyen millilerimizde, birçok oyuncu skora katkı sağladı. Zaferin mimarlarından olan , tarihi galibiyetin ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Türkiye, Yunanistan'a acımadı! Alperen Şengün'ün paylaşımı gündem oldu

"İYİ GELMEZ Mİ HİÇ DENİZ HAVASI?"

Karşılaşmanın ardından Alperen Şengün sosyal medya hesabından "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" paylaşımında bulundu. Alperen Şengün'ün bu paylaşımı saatler içerisinde yüz binlerce beğeni aldı.

Türkiye, Yunanistan'a acımadı! Alperen Şengün'ün paylaşımı gündem oldu

Öte yandan EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Basketbol Takımımız, pazar günü Almanya karşısında mücadelesi verecek.

