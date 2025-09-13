Menü Kapat
25°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Erzincan'da düğün zehir oldu: 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da yüzlerce kişinin katıldığı bir düğünde verilen tavuk döner, davetlilerin zehirlenmesine neden oldu. Kusma, mide bulantısı ve ateş şikayeti bulunan 106 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 01:31
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 01:31

'ın Üzümlü ilçesinde, düğünde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 106 kişi kentteki hastanelere müracaat etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Altınbaşak beldesinde dün akşam yaklaşık 350 kişinin katıldığı düğün yemeğini yiyen vatandaşlardan bazılarının rahatsızlandığı belirtildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildiği anlatılan açıklamada, "Altınbaşak beldemize toplam 8 adet 112 ambulansı ve 24 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Olaydan etkilenen bazı vatandaşlarımız da gerek Üzümlü Devlet Hastanesine gerekse de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kişisel başvuru yaparak ulaşım sağlamışlardır." ifadesine yer verildi.

Erzincan'da düğün zehir oldu: 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın Üzümlü Devlet Hastanesi’nde ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tetkikleri sonrası olayı olduğu tespit edilmiş olup derhal tedavilerine başlatılmıştır. Gıda zehirlenmesi olayından toplam 106 vatandaşımız etkilenmiş olup 12 Eylül 2025 tarihi, saat 22.10 itibarıyla 67 vatandaşımız gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 39 vatandaşımızın tedavileri Üzümlü Devlet Hastanesi ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Tedavileri devam eden vatandaşımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir. Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır."

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan belde sakinlerinden Gürsel Gökkaya dün gittikleri düğünde yedikleri yemekten dolayı zehirlendiklerini söyledi.

Müslüm Yıldırım ise kusma, mide bulantısı, ateş şikayetiyle babası ve oğlunu hastaneye getirdiğini belirtti.

ETİKETLER
#hastane
#gıda zehirlenmesi
#erzincan
#Düğünü
#Üzümlü
#Yaşam
