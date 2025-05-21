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 | Yusuf Özgür Bülbül

Erzincan'da gizem çözüldü: Barajın dibinde bulunan araçtan kayıp şahıs çıktı!

Erzincan'da jandarma SAK timi nefes kesen operasyonda kayıp şahsı sualtında aracıyla birlikte buldu. Titiz çalışmanın ardından, kayıp şahsın cesedi ve araç sudan çıkarıldı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 20:06

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, Erzincan’daki Göyne Barajı’nda kaybolan bir vatandaş için harekete geçti.

Erzincan'da gizem çözüldü: Barajın dibinde bulunan araçtan kayıp şahıs çıktı!


Baraj kenarında şahsi eşyaları bulunan 28 yaşındaki Cem Eren Yaylagül’den 20 Mayıs 2025’ten bu yana haber alınamadığının bildirilmesi üzerine, jandarma SAK timi derhal olay yerine intikal ederek kapsamlı bir arama kurtarma çalışması başlattı.

Erzincan'da gizem çözüldü: Barajın dibinde bulunan araçtan kayıp şahıs çıktı!


Ekipler, son teknolojiyle donatılmış sonar cihazları, sualtı görüntüleme sistemleri ve dalış ekipmanlarıyla bölgeyi adım adım taradı.

Erzincan'da gizem çözüldü: Barajın dibinde bulunan araçtan kayıp şahıs çıktı!


Saatler süren titiz çalışmanın ardından, kayıp şahıs baraj kıyısından yaklaşık 10 metre açıkta ve 6 metre derinlikte, araç içerisinde tespit edilerek, hem şahsın cesedi hem de araç sudan çıkarıldı.

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