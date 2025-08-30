Erzincan'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Sarıgöl Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde dehşet yaşandı. A.T.E. idaresindeki hafif ticari araç ile K.A.Y. yönetimindeki otomobil ve E. A’nın kullandığı otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan ikisi savruldu. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada A.T.E. (19), F.A. (54), K.A.Y. (19), M.E.P. (18) ve E.A. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.