Erzurum’a yılın ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

Erzurum’un İspir ilçesinde bulunan Yedigöller’e eylül ayında mevsimin ilk karı düştü. Vatandaşlar beyaza bürünen yaylayı görünce şaşkına döndü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 10:37

Yaz aylarının kavurucu sıcakları yerini serin havalara bıraktı. Birçok ilde ve hakim olurken, Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan 'da eylül ayında sürprizi yaşandı. Erzurum’da havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı da yağdı.

Erzurum’a yılın ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller’de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar. Bu anlar çobanlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Karın aniden bastırması ve bitki örtüsünü kapatması hayvanların da şaşırmasına sebep oldu.

Erzurum’a yılın ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

BUZUL GÖLLERİ İÇERİYOR

Yedigöller, Erzurum ilinin İspir ilçesi ve Rize ilinin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerini içeriyor. Kaçkar Dağlarının güney batısında Verçenik Dağları üzerinde 3 bin 100 m yükseklikte bulunuyor. Erzurum-Rize illeri sınırında Çayırözü alanında yer alır.

