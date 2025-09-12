Erzurum’a yılın ilk karı yağdı! Her yer beyaza büründü

Yaz aylarının kavurucu sıcakları yerini serin havalara bıraktı. Birçok ilde sağanak ve fırtına hakim olurken, Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Erzurum'da eylül ayında kar sürprizi yaşandı. Erzurum’da havaların soğumasıyla birlikte yılın ilk karı da yağdı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaklaşık 3 bin 100 rakıma sahip olan Yedigöller’de hayvanlarını otlatan çobanlar kar sürprizi ile karşılaştılar. Bu anlar çobanlar tarafından cep telefonları ile kayıt altına alındı. Karın aniden bastırması ve bitki örtüsünü kapatması hayvanların da şaşırmasına sebep oldu.

BUZUL GÖLLERİ İÇERİYOR

Yedigöller, Erzurum ilinin İspir ilçesi ve Rize ilinin İkizdere ilçesinde bulunan buzul göllerini içeriyor. Kaçkar Dağlarının güney batısında Verçenik Dağları üzerinde 3 bin 100 m yükseklikte bulunuyor. Erzurum-Rize illeri sınırında Çayırözü alanında yer alır.