Erzurum'da askeri personeli taşıyan araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da askeri personel taşıyan F.D. idaresindeki midibüs, İbrahim Hakkı Mahallesi Kuzey Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede; sürücü ile 12 askeri personel hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın, midibüsün önüne tali yoldan bir aracın çıkması sonucu meydana geldiği belirtildi.