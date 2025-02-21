Erzurum'da feci kaza! Yolcu otobüsü karlı yolda devrildi: Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Horasan ilçesinde kar ve buzlanmanın olduğu yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 37 kişi yaralandı.

Türkiye kar yağışının etkisi altında. Kar yağışının yoğun şekilde görüldüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar ve buzla kaplı yollarda peş peşe trafik kazaları meydana geliyor. O kazaların biri de Erzurum'da yaşandı.

YOLCU OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI

Ağrı'dan yola çıkıp Erzurum'a giden Gültekin Yolcu'nun (62) kullandığı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde bariyere çarptı.

37 KİŞİ YARALI

Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Horasan Kaymakamlığı ise sosyal medya hesabından, kazaya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Mesajda, "İlçemizde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/horasan_c/status/1892864572228263968