Erzurum’da pamuk yüklü tırda facia böyle önlendi!

Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tır, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Sınır kapısından geldiği ve Niğde'ye gitmekte olduğu belirtilen ve pamuk yüklü olduğu öğrenilen tıra zamanında yapılan müdahale, muhtemel bir felaketi engelledi.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Erzincan istikametine doğru seyir halindeki Ebubekir S. yönetimindeki tırın, Aşkale'nin önemli geçitlerinden olan Tepebaşı'nı iniş esnasında Kükürtlü köyü mevkiine geldiğinde çekici kısmında dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜLER YARDIMA KOŞTU

Sürücü hemen aracı yol kenarına alarak durdurdu. Sürücü, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ederken, diğer sürücüler de yardım etti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti.

PAMUK YÜKLÜYDÜ!

Sınır kapısından geldiği ve Niğde'ye gittiği ve yükünün ise pamuk olduğu öğrenilen tıra erken müdahale edilmesiyle olası bir facianın da önüne geçti.