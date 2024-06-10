Erzurum'un parlayan zekası Minel: 7 yaşında oyun yazdı

10 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:05

Erzurum'da 10 yaşındaki öğrenci Minel Atak, Ankara'da kreşteki öğretmenlerin tavsiyesi üzerine 3,5 yaşında Türkiye Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından yapılan teste girdi.

7 YAŞINDA OYUN YAZDI

Burada "üstün zekalı çocuk" kategorisine alınan ve ailesi tarafından bilişim alanına yönlendirilen Atak, 5 yaşında İngilizce öğrenmeye başladı ve 7 yaşında oyun yazdı.

Babasının görevi dolayısıyla daha sonra Ankara'dan Erzurum'a yerleşen Atak, çalışmalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortaklığı ile kurulan Bilim Erzurum'da sürdürdü.

Atak, oyun ve robotik kodlamalar üzerine çalışmalarını devam ettirerek girdiği birçok yarışmada yazılım alanında başarılar elde etti.

Erzurum'da özel bir okulda 5. sınıf öğrencisi olan Atak, bilgi yarışması oyunu, robot arabalar, sanal çiçek sulama sistemleri, led sistemleri olmak üzere 6 proje oyunu ve 10'dan fazla robotik kodlama yaptı.

MİNELOJİ OYUNU İLE TÜBİTAK'TA ÜÇÜNCÜ OLDU

Yangın söndürme sistemi ve sağlıkta drone projeleri ile 2 kez TEKNOFEST'e katılan Atak, ayrıca tasarlayıp "Mineloji" adını verdiği oyun ile TÜBİTAK yarışmalarında Erzurum'a üçüncülük ödülü kazandırdı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Üretken Akademi Eğitimi'ne 15-35 yaş sınırı olmasına rağmen katılan Atak, en küçük mezun olarak hazırladığı "savunma sanayi oyunu" bitirme projesi ile akademi eğitimini başarıyla tamamladı.

GENETİK MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Minel Atak, kendi oyunlarını geliştirip, programlar yazdığını söyledi.

İlk olarak temel kodlama eğitimi ile başladığını ve ardından yazılım alanında kendini geliştirdiğini ifade eden Atak, Erzurum'da düzenlenen sıfır atık çalışmaları kapsamındaki bir yarışmada da yazılım alanında birinci olduğunu dile getirdi.

İleride tıp alanında çalışmalar yapmak istediğini anlatan Atak,

Öncelikle okul derslerimi yapıyorum. Boş vakitlerimde insanlara yarar sağlayabilecek projeler yapmaya çalışıyorum. Robot doktorların yapımında rol almak, gelecekte tıbba yardım edecek yeni icatlar geliştirmek istiyorum. Tıp alanında insanlara giydirilebilir teknolojide yardımcı olup, genetik mühendisi olmak istiyorum. Bu sürede oyunlar yazıyorum. dedi.