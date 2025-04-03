Esenyurt'ta koca vahşeti! Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta Ahmet Başak isimli kişi ile eşi Ayşegül Başak'ın kavgası ölümle sonuçlandı. Çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyünce Ahmet Başak eşini kızının önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korkunç olay İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Ahmet Başak isimli kişi ile eşi Ayşegül Başak uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Çift arasında yine bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkeli koca 41 yaşındaki eşi Ayşegül Başak'ı defalarca bıçakladı.

TALİHSİZ KADIN KURTARILAMADI

Olayın yaşandığı sırada kızlarının da evde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, evin mutfağında kanlar içerisinde yerde yatan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Başak isimli koca ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ayşegül Başak'ın ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.