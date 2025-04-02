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 | Bengül Arıca

Korkunç gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı: Kan donduran detaylar: Bebeğini vahşice öldürüp çöpe atmış

Muğla’da 7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin katili annesi çıktı. Bebeğini dünyaya getirdikten sonra boynuna bez parçasıyla düğüm attığını ve bir poşete koyarak çöp konteynerine koyduğunu itiraf eden anne tutuklandı. İşte korkunç olayın detayları...

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Korkunç gerçek 7 yıl sonra ortaya çıktı: Kan donduran detaylar: Bebeğini vahşice öldürüp çöpe atmış
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 13:06

Muğla’da, 7 yıl önce çöp konteynerinde bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü. Korkunç olay 10 Temmuz 2018 tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana geldi. Vatandaşlar, bir çöp konteynerinde poşet içinde bebek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, bebeğin doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden çöp konteynerine atıldığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS KAMERALARI TEK TEK İZLEDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar açtı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olay yerinde bulunan bir çikolata ambalajının poşeti kilit ipucu oldu. Polis ekipleri, poşetin ait olduğu mağazanın Temmuz 2018'e ait 30 günlük güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan analizler sonucunda, şüphelinin Gülcan Deniz olduğu tespit edildi.

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ANNEDEN KORKUNÇ İTİRAF GELDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan anne Gülcan Deniz, ifadesinde korkunç gerçeği itiraf etti. Deniz, bebeğin kendisine ait olduğunu, eşinin kendisine sürekli eziyet ettiğini, bu yüzden çocuğu doğurmak istemediğini söyledi. Evin salon kısmında doğum yaptığını, ardından bebeğin boynuna bez parçasıyla düğüm attığını ve bir poşete koyarak çöp konteynerine attığını anlattı. Olaydan bilgisi olduğu belirlenen baba İsmail Deniz de gözaltına alındı. Polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından anne Gülcan Deniz ve eşi İsmail Deniz, adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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