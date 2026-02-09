Esenyurt'ta sokak ortasında infaz! Saldırgan kayıplara karıştı

Kategoriler
İstanbul
Saat 15.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki C.A. isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan 48 yaşındaki A.A.’ya sokakta silahlı saldırı düzenledi.
4 el ateş ettikten sonra saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, A.A. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. A.A.'nın kaldırıldı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.