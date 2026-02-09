Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Esenyurt'ta sokak ortasında infaz! Saldırgan kayıplara karıştı

İstanbul Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki şahıs arasındaki gerginlik kanlı bitti. Sokak ortasında 4 el ateş edilerek ağır yaralanan 48 yaşındaki A.A., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 19:14
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 19:14

Saat 15.00 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi’nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki C.A. isimli şahıs, aralarında daha önceden bulunan 48 yaşındaki A.A.’ya sokakta silahlı saldırı düzenledi.

4 EL ATEŞ ETTİ KOŞARAK KAÇTI

4 el ateş ettikten sonra saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, A.A. kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta sokak ortasında infaz! Saldırgan kayıplara karıştı

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. A.A.'nın kaldırıldı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

Esenyurt'ta sokak ortasında infaz! Saldırgan kayıplara karıştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da korkunç olay! Otomobilde silah sesleri duyuldu: 2 kişi infaz edildi
Terör örgütü YPG, Tabka şehrinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti
ETİKETLER
#cinayet
#gözaltı
#husumet
#Esenyurt'ta Silahlı Saldırı
#Yaralıdan Acı Haber
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.