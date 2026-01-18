Terör örgütü YPG, Tabka şehrinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Kategoriler
Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Tabka şehrinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti.
Suriye ordusu, stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü ele almasının ardından bölgeden çekilen terör örgütü YPG/SDG, bölgeden çekilirken infaz ve ihlaller gerçekleştirdi.
Suriye hükümeti, Tabka’da esirleri infaz eden YPG/SDG’yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı.