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 | Bengül Arıca

Eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı! "KADES'e basacak sandım"

Çanakkale'de 16 Mayıs'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren zanlı Uğur Zan'ın ifadesine ulaşıldı. Cani eş ifadesinde "Zeynep cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e (Kadın Destek Uygulaması) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" dedi.

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Eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 11:36

Çanakkale'de meydana gelen korkunç olayda Uğur Zan, otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Uğur Zan polis tarafından kısa sürede kıskıvrak yakalandı.

Eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı! "KADES'e basacak sandım"

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı Zan emniyetteki ifadesinde, olay günü eşiyle son bir kez buluşmak istediğini belirtti. Bunun için eşini aradığını söyleyen Uğur Zan, "Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracımla takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi, Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun. 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı." dedi.

Eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı! "KADES'e basacak sandım"

"KADES'E BASACAK SANDIM"

Daha önceki olaylardan dolayı kendisini kamerayla çekeceğini tahmin ettiğini söyleyen Zan "Beni kameraya çekeceğini veya Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum." dedi.

Eşini öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı! "KADES'e basacak sandım"

Uğur Zan, yaşadığı olayın şokuyla titremeye başladığını belirterek, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Uğur Zan, 16 Mayıs'ta, 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı, 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etmiş, İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla ateş ettiği Zan'ı öldürmüş, kaçmaya çalıştığı esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli, sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

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