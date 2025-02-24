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 | Özge Sönmez

Eşini öldüren kadının kan donduran sözleri! Ellerini bağlayıp göğsünden bıçakladı: "13 yaşındaki kızım..."

Konya'da Şerife Ç. isimli alkolün etkisiyle uykuya dalan eşinin ellerini bağlayarak göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü ihbar eden kadının ifadesi şaşkına çevirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 12:11

Korkunç olay Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Şerife Ç. isimli kadın ve eşi Ömer Ç. arasında alkol tartışması yaşandı. Kısa süre önce cezaevinden çıkan Ömer Ç. alkol kullanarak eve geldi. Duruma sinirlenen eşi Şerife Ç. ile tartışma yaşayan adam alkolün etkisiyle sızdı.

ELLERİNİ BAĞLAYIP ÖLDÜRDÜ

Uykuya dalan Ömer Çeliktaş'ın ellerini iple bağladıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Şerife Ç., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şerife Ç.'yi gözaltına aldı.

13 YAŞINDAKİ KIZI HER ŞEYİ DUYMUŞ

Zanlı Şerife Ç. dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şerife Ç.'nin ifadesinde, "17 yıldır evliyiz. Eşim 10 gün önce cezaevinden çıktı. Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. O gün tekrar alkol alıp eve geldiğinde bu nedenle yine tartışıp kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu. Ömer bir süre sonra alkolün de etkisiyle uyuya kaldı. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım, olay bu şekilde gelişti" dediği öğrenildi.

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