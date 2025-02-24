Başına gelmeyen kalmadı! 'Bekar' diye tanıştığı kişi genç diş hekimine hayatının şokunu yaşattı!

İstanbul’da yaşayan G.K. isimli genç kadın kendisini bekar olarak tanıtan Abuzer G. isimli bir kişi tarafından 8 yıl boyunca kandırıldı. Diş hekimi olan G.K evlilik umuduyla birlikte yaşamaya başladığı Abuzer G'yi ailesiyle tanıştırdı. Sahte kimlik kullanan şahıs aileye kendisinin bekar olduğuna inandırdı. Ancak sürekli “Yurt dışına gidiyorum.” deyip, nikah başvurusunu erteleyen adamın foyası genç diş hekimi şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Abuzer G.’nin 15 yıllık evli olduğu ve genç kadını haberi olmadan iki şirkete ortak ettiği belirlendi. İşte detaylar...

İstanbul'da yaşayan genç diş hekimi sahte kimlik kullanan kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldı. Genç kadını 2 şirkete haberi olmadan ortak eden dolandırıcının ise 10 yıldır evli olduğu ortaya çıktı. Diş hekimi G.K., medikal malzeme satışı yapan Abuzer G. ile 2016 yılında tanıştı. Abuzer G. bu süreçte, G.K.’ye bekar olduğunu söyledi. Bir süre görüşen ikili, sonraki süreçte yakınlaşmaya başladı.

SAHTE KİMLİK GÖSTERDİ

Halk TV’nin haberine göre; Çift, bir süre sonra evlilik planı yapmaya başladı Diş hekimi G.K., evleneceğini düşündüğü Abuzer G. ile ailesini tanıştırdı.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Müvekkili bekar olduğuna ikna etmek için müvekkile ve annesine sahte kimlik ibraz ederek müvekkili ve ailesini hile ile kandırmıştır.” ifadesine yer verildi.

KARTLI İŞLEMLERİ KENDİ POS CİHAZINDAN ÇEKTİRDİ

Hem diş hekimi G.K. hem de ailesinin güvenini kazanan Abuzer G., bir süre sonra genç diş hekiminin İstanbul’da açtığı kliniğe yerleşmeye başladı. Bu durum, G.K.’nin suç duyurusu dilekçesinde “Müstakbel eşi adayı olacağı düşüncesiyle duyduğu güven nedeniyle müvekkilin bu iş yerinden elde ettiği gelirlere müvekkili kandırarak el koymuştur. Müvekkilin iş yerinin nakit gelirini müvekkilin iyi niyetini suistimal ederek elde etmiştir.” ifadeleriyle anlatıldı.

SIK SIK “YURT DIŞINA GİDİYORUM” DEMESİYLE SÜPHELENDİ

Süreç devam ederken G.K. ile Abuzer G. aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak sık sık “Yurt dışına gidiyorum.” deyip nikah başvurusunu erteleyen Abuzer G., genç kadının bir süre sonra şüphelenmesine neden oldu. Genç diş hekimine evlenme vaadinde bulunan Abuzer G.’nin 2010 yılında evlendiği ve bir çocuk babası olduğu anlaşıldı. 15 yıldır D.G. ile evli olan adamın, 12 Şubat günü anlaşmalı olarak boşandığı ortaya çıktı.

İKİ ŞİRKETE ORTAK ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Abuzer G. bununla da yetinmedi. Kliniğe yapılan kartlı ödemeleri, kendisine ait şirketin POS cihazı üzerinden çektirdi. Ortaya çıkan gerçekler bununla da sınırlı kalmadı. Abuzer G.’nin genç kadını haberi olmadan iki şirkete ortak ettiği de ortaya çıktı.