Dönerci cinayetinin detayları ortaya çıktı! ‘Ne bakıyorsun?' tartışması ölümle sonuçlandı

Adana'da dönerci cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gece dönercisi önünde meydana gelen tartışmada işletme sahibi hayatını kaybetmiş katil olay yerinden kaçmıştı. Cinayetin, ‘Ne bakıyorsun?' tartışmasından başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Adana'da meydana gelen dönerci cinayetinin detayları ortaya çııktı. 17 Şubat'ta gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki A. E. E. dönercinin önünde beklediği sırada bir çalışanın "Ne bakıyorsun" demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.E.E. belinden tabancasını çıkartıp, işyerine ateş açmaya başladı.

İŞLETME SAHİBİ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucunda işletme sahibi Fevzi Güçlü karnından vurularak yere yığıldı. Bu sırada A.E.E. kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devler Hastanesine kaldırılan Fevzi Güçlü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE KISKIVRAK YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu A.E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin A.E.E.'nin kaçtığı adresi belirledi. A.E.E. saklandığı evde yakalandı.

"NE BAKIYORSUN" DEDİĞİ İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Emniyette sorguya alınan A.E.E, "Dükkanın önünde bekliyordum. O sırada çalışanlardan biri ‘Ne bakıyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Üzerime gelince tabancayla ateş açtım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.