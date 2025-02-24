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 | Bengül Büyükhan

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı terk ediyor! Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları sonrası şehir beyaza bürüdü. Şiddetli kar yağışı nedeniyle kimi zaman zor anlar yaşanırken karın keyfini de okulların tatil olmasıyla çocuklar çıkardı. Yoğun kar yağışlarının ardından İstanbul'da yeni haftayla birlikte soğuk hava etkisini kaybedecek ve Salı gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıklar artacak. İşte 24 Şubat 2025 hava durumu raporu...

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İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı terk ediyor! Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında kar yağışı ve soğuk hava etkisini kaybedecek. Salı gününden itibaren ise yurdun batı kesimlerinden başlayarak sıcaklıklar artacak. İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve öğlen saatlerinde sıcaklıklar 4 derece olarak ölçülecek.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul'da beş gündür süren kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı. İstanbullular yeni haftaya eksi 2 dereceyle başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu. AKOM yağış beklenmediğini belirtirken sabah saatlerindeki eksi 2 derece yerini akşam 2 dereceye bırakacak. AKOM'dan yapılan uyarıda ise şu ifadelere "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgası bölgemizi terk ediyor. Bu nedenle sıcaklıkların bugünden itibaren artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, hafta sonu ortası itibariyle aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir." ifadeleri kullandı.

VALİLİKTEN İSTANBUL İÇİN BUZLANMA UYARISI

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışının bugün İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi. Haftanın ilk günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

OKULLARA TATİL YOK

İstanbul Valisi Davut Gül yeni haftada İstanbul'da eğitim-öğretime devam edileceğini duyurdu.

Vali Gül, "Sevgili öğrencilerimiz, biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarımızda görmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Düzce ve Bolu hariç) ile Erzincan, Ardahan ve Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğusu ve Yozgat'ın doğusunun kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların; Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi , yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL'A BUGÜN KAR YAĞACAK MI 24 ŞUBAT?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kar etkili oldu. Bazı bölgelerde aşırı yağış yaşanırken bazı kesimlerde yer yer kar yağdı. Günün tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağmayacak. Megakentte bugün güneşli ve bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 4 dereceye kadar çıkacak.
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#Hava Durumu
#Yoğun Kar Yağışı
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