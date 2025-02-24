İstanbul buzla kaplandı! Valilikten kritik uyarı: 'Yola çıkarken dikkatli olun'

İstanbul'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı. İstanbullular sabah uyandıklarında yolları ve araçları buz içinde buldu.

İstanbul'u 5 gündür esir alan Altay Kar Fırtınası kenti adeta esir aldı. Sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da kar yağışı sona erdi. Fakat kar yağışının olmadığı kentte yağışlar yerini buzlanmaya bıraktı. Araçların camlarını ve kaportalarını buz tabakası kapladı. Yollar da buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün kent genelinde aralıklarla bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarının, gece saatlerinden itibaren şiddetini azaltarak devam etmesi, pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise İstanbul'u terk etmesinin beklendiği belirtildi.



Haftanın ilk günü havanın parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.