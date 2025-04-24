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 | Bengül Arıca

Eşini vahşice katletti! Müzisyen kocanın itirafları tüyler ürpertti!

Sakarya'da 31 yaşındaki Simge Kodalak'ın vahşice ölümünün ardından 12 yıllık eşi çıktı. 42 yaşındaki müzisyen İ.K mahkemede tartıştığı eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil kocanın savunmasında "Sinirlendim bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra Simge yerde yatıyordu. Gözüm döndü, araca dönüp tornavidayı aldım ve sapladım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" sözleri kan dondurdu. İşte korkunç olayın detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 15:02

Sakarya'da 12 yıllık eşini öldüren adam mahkemede kan donduran cinayeti itiraf etti. Olay anını tek tek anlatan İ.K'nın savunmasında anlattıkları kan dondurdu. 30 Aralık 2024'de meydana gelen korkunç olayda, polise baçvuran gelen 42 yaşındaki İ.K., 12 yıllık eşi Simge Kodalak'ı öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan araştırmalarda boyun bölgesinde delici alet yarası bulunan kadının cesedine ulaşıldı. Katil eş İ.K.'nın Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına başlandı. Duruşmaya İ.K., taraf avukatları ve maktul Simge Kodalak'ın babası H.Ç. katıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN İTİRAFLAR!

Savunması eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirteN İ.K, "Şüphe duydum, gözümle bir şey görmedim. Olay günü sabah evde bu konuları konuşurken tartıştık. Yüksek ses olunca dışarı çıkmaya karar verdik. 'Bilmem gereken bir şey varsa söyle' dedim, inkar etti. O ara kavga etmeye devam ediyorduk. Sinirlendim bıçağı sapladım, bıçak kırıldı. Araçtan indikten sonra Simge yerde yatıyordu. Gözüm döndü araca dönüp tornavidayı aldım ve sapladım. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sonra karakola gittim ve 'Eşime müdahale edilmesini istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Eşini vahşice katletti! Müzisyen kocanın itirafları tüyler ürpertti!

"O ADAM ANNEMİ KATLETTİ"

Simge Kodalak'ın babası H.Ç. de, kızı ile sanık arasında problem yaşandığına şahit olmadığını ifade ederek, şikayetçi oldu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, sanık ile maktulün kızlarının gönderdiği mektuptan, "Annem çok iyi kalpli bir masumdu. Annemin bütün iyiliklerini çöp etti, o adam annemi katletti. Anneme yaşattıklarını bir ben bilirim, bir de Allah bilir" bölümünü okuyarak, şikayetçi olduklarını kaydetti.
Sanığın avukatı ise İ.K'nin, maktulün ve kızlarının telefonlarının incelenmesi, HTS kayıtlarının getirilmesi, müvekkili hakkında akıl sağlığı raporu alınması ve tahliye edilmesini talep etti. Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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