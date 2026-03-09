Fatih Karaca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep İslahiye ilçesindeki apartmanlarının yıkılması neticesinde eşi Duygu (41) ile çocukları Adile Nur (17), Mehmet (16), Sıla (16), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ı (66) kaybetti. Karaca'nın 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'dan ise depremden sonra bir haber alınamadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eşinin mezarından yıllardır aradığı kızı çıktı: Depremde tüm ailesini kaybeden babanın umutlu bekleyişi acıyla son buldu Kahramanmaraş merkezli depremlerde apartmanları yıkılan ve birçok yakınını kaybeden Fatih Karaca'nın 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'dan deprem sonrası haber alınamaması üzerine yapılan soruşturmada, kimlik tespiti yapılamayan cenazelerin kimlikleri belirlendi. Fatih Karaca, depremde eşi Duygu (41), çocukları Adile Nur (17), Mehmet (16), Sıla (16), İrem (13), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam'ı (66) kaybetti. Depremden sonra 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'dan haber alınamadı. Yaklaşık 1 yıl süren soruşturma sonucunda, İslahiye mezarlığında kimsesiz defnedilen cenazenin Fatih Karaca'nın eşi Duygu Karaca'ya ait olduğu belirlendi. Duygu Karaca olarak Adana'da defnedilen cenazenin ise 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'ya ait olduğu tespit edildi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILAMAYAN BİR CENAZENİN OLDUĞU BELİRLENDİ

Yıllardır kızı İrem Karaca'nın hayatta olduğu hayaliyle aramadık yer bırakmayan ve kızı için şiirler yazarak sosyal medyada paylaşan, kızının bazı yerlerde görüldüğüne dair ifadelerle umudu artan baba Fatih Karaca'nın şikayetleri doğrultusunda İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aynı apartmanda hayatını kaybedenler tek tek tespit edilerek kimlik tespiti yapılamayan bir cenazenin olduğu belirlendi.

ADANA'DA DEFNEDİLDİĞİ TESPİT EDİLEN CENAZENİN 13 YAŞINDAKİ KIZI İREM KARACA'YA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İslahiye mezarlığındaki kabir açılarak meçhul kadın olarak defnedilen cenaze ile Adana mezarlığındaki kabirler açılarak diğer cenazelerde incelemeler ve DNA testleri yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda İslahiye mezarlığında kimsesiz meçhul kadın olarak defnedilen cenazenin Fatih Karaca'nın eşi Duygu Karaca'ya ait olduğu, Duygu Karaca olarak Adana'da defnedildiği tespit edilen cenazenin ise 13 yaşındaki kızı İrem Karaca'ya ait olduğu belirlendi.

UMUTLU BEKLEYİŞİ ACIYLA SON BULDU

Yaşadığı acıyı ve kayıp olarak bildiği kızı İrem Karaca için taşıdığı umudu felaketin 3'üncü yıl dönümünde ailesinin mezarı başında İhlas Haber Ajansı'na anlatan Fatih Karaca'nın umutlu bekleyişi acıyla son buldu. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaklaşık 1 yıl süren titiz çalışması sonucu konu netliğe kavuşurken, depremzede Fatih Karaca'nın acısı bir kez daha tazelendi.