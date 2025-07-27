Eşiyle görüşme için geldi, kurşunların hedefi oldu! Uzman çavuş, eniştesini öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Gece saat 03.00 sıralarında, 39 yaşındaki Ahmet A, gece boşanma aşamasındaki eşi F.A. Öztürk Mahallesi’ndeki baba evine gitti. Burada başlayan sözlü tartışma kısa sürede yerine kavgaya bıraktı.

ENİŞTESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay sırasında evde bulunan ve uzman çavuş olarak görev yapan 23 yaşındaki Cuma Ambar, teyzesine zarar gelebileceği endişesiyle belindeki tabancayı çekti. İddiaya göre, Ambar, tartışmanın odağındaki eniştesi Ahmet A’ya birden fazla kez ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Ağır yaralanan Ahmet A. yere yığılırken, genç uzman çavuş da aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki şahıs da kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.