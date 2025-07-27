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 | Baran Aksoy

Eşiyle görüşme için geldi, kurşunların hedefi oldu! Uzman çavuş, eniştesini öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bir uzman çavuş, boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gelen eniştesine çıkan tartışmada kurşun yağdırdı. Uzman çavuş, daha sonra aynı silahla intihar etti.

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Eşiyle görüşme için geldi, kurşunların hedefi oldu! Uzman çavuş, eniştesini öldürüp intihar etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 12:14

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Gece saat 03.00 sıralarında, 39 yaşındaki Ahmet A, gece aşamasındaki eşi F.A. Öztürk Mahallesi’ndeki baba evine gitti. Burada başlayan sözlü tartışma kısa sürede yerine kavgaya bıraktı.

ENİŞTESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay sırasında evde bulunan ve uzman çavuş olarak görev yapan 23 yaşındaki Cuma Ambar, teyzesine zarar gelebileceği endişesiyle belindeki tabancayı çekti. İddiaya göre, Ambar, tartışmanın odağındaki eniştesi Ahmet A’ya birden fazla kez ateş etti.

Eşiyle görüşme için geldi, kurşunların hedefi oldu! Uzman çavuş, eniştesini öldürüp intihar etti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Ağır yaralanan Ahmet A. yere yığılırken, genç uzman çavuş da aynı silahla etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki şahıs da kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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