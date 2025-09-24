"Eski eşim bıçakladı" dedi, yardım çığlıkları mahallede yankılandı! Ekipler gözlerine inanamadı

Işıklar Mahallesi Yiğitler Sokak'ta yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. G.G. isimli kadın, KADES uygulaması kullanarak polis ekiplerinden yardım istedi. Kadının eski eşi tarafından bıçaklandığı ihbarını alan ekipler hemen olay yerine intikal etti. Kadının yardım çığlıklarını duyan ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Fakat polis ekiplerinin kontrol ettiği adreste bir olumsuzluk olmadığı anlaşıldı.

KAPIYI KIRIP GİRDİLER

Yarım saat geçmeden tekrar polise ihbarda bulunan G.G., eski eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bu kez adrese 112 Acil Sağlık ekibi ve çok sayıda polis intikal etti. Adrese ulaşan polis ekipleri, kapıyı açmayan ve cılız bir ses tonuyla konuşan kadın için harekete geçti. "Kapıyı aç" ikazlarının ardından polis ekipleri koçbaşı ile 2 yerden kilitlenmiş kapıyı kırmaya başladı.

EVDE TEK BAŞINA OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaklaşık 1 saatlik uğraşın sonunda ikamete giren ekipler, kadının yaralı olmadığını, dairede ise tek başına olduğunu fark etti. Ekiplerin 1 saatten fazla zamanını alan kadın, elindeki sigara ile yürüyerek ambulansa bindi. Sigarasını yere atan G.G., kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.