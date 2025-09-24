Genç kadın kıl payı hayatta kaldı! Dehşete düşüren kaza anbean kameraya yansıdı

Isparta'da akıllara durgunluk veren olayda genç kadın saniyelerle hayatta kaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü cadde üzerindeki işletmeye daldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen genç kadın kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Pirimehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Mustafa O.A. yönetimindeki 32 AK 753 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir işletmeye daldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç kadın, aracın hızla geçtiği noktada altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar, işletmenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatırken, işletmede maddi hasar oluştu.