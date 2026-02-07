Menü Kapat
Cem Küçük'ten Oğuzhan Uğur'a sert sözler: Züppenin 'Barajlar çatladı' yalanından 15 kişi öldü

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenler, başta felaketin yaşandığı 11 il olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında anılırken Cem Küçük, YouTuber Oğuzhan Uğur'un "Hatay'da barajlar çatladı" paylaşımı yapmasını hatırlatarak "En büyük yalanı o züppe söyledi, hukuki anlamda affetmemeli" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde 3 yıl önceki acılar tekrar hatırlanırken felaketin yaşandığı günlerde yapılan dezenformasyonlar da bir kez daha gündeme geldi.

TGRT Haber'in Medya Kritik programında ele alınan konuyla ilgili konuşan Türkiye gazetesi yazarı , YouTuber 'un "Hatay'da barajlar çatladı" paylaşımını hatırlatarak sert sözler sarf etti.

Cem Küçük'ten Oğuzhan Uğur'a sert sözler: Züppenin 'Barajlar çatladı' yalanından 15 kişi öldü

"BARAJLAR ÇATLADI DEYİNCE HERKES YARDIMI BIRAKIP KAÇTI"

"Oğuzhan Uğur diye bir tane züppe." diyen Cem Küçük "Hiç öyle şey yapmayacağım, en büyük yalanı o söyledi çünkü." sözlerini sarf ederek şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da barajlar patladı dedi ve o arada insanlar kurtarılıyor. Barajlar patladı deyince herkes yardımı bırakıp kaçtı. O arada 10-15 kişi öldü.

Cem Küçük'ten Oğuzhan Uğur'a sert sözler: Züppenin 'Barajlar çatladı' yalanından 15 kişi öldü

Kurtarılacak adam, 'Barajlar çatladı.' deyince adam işi gücü bıraktı. Adam da kendi canını düşünüyor. Çıktı gitti. Yargılanıyor, davası ne oldu? Bak ben de unuttum. Ne oldu şimdi o yalan?

"HUKUKİ ANLAMDA AFFETMEMEK LAZIM"

Bu adam bu arada Tayyip Bey'e yakın bir isim olan Polat Yağcı'nın Kutsal Damacana 5 filminde oynamış. Onun filmlerinde, dizilerinde oynuyor. O yalanı söylemiş ve hükümete de böyle o dönemde en büyük yalanları söyleyenlerden biri Oğuzhan Uğur züppesiydi. 10-15 kişinin ölümüne sebep oldu o. Ya bir kişiyi öldürsen bile ne demek? Hani büyük suç değil mi? O yüzden böylelerini de hukuki anlamda affetmemek lazım."

ETİKETLER
#dezenformasyon
#cem küçük
#oğuzhan uğur
#kahramanmaraş depremleri
#Barajlar Çatladı
#Gündem
