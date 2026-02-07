Galatasaray'da Sacha Boey'den Leroy Sane detayı!

Galatasaray, Sacha Boey'i Bayern Münih'ten kiraladı. Yıldız savunmacı, Galatasaraylı taraftarlara mesajlar verdi.

GALATASARAY'DA SACHA BOEY'DEN LEROY SANE DETAYI

"Çok gururluyum ve önümüze çıkacak bütün zorlukları da geçmek için sabırsızlanıyorum. Florya başlangıç yerimdi ve orası kalbime dokunan bir yerdi. Kemerburgaz ise her şeyimizin olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrardan göreceğim için çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Onların ateşini tekrardan yakmak istiyorum.

Leroy Sane çok iyi bir oyuncu ve onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum. Sevgili Galatasaray taraftarları, buraya geri dönmek evde olmak gibi hissettiriyor. Sizden uzak kaldığım süre boyunca yaşadıklarımdan sonra, geri döndüğümü duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha tecrübeli, daha kararlı ve her zaman gururla taşıdığım bu forma için her şeyimi vermeye hazırım.

Kardeşlerim, beni çok özlediniz. Desteğinizi ve sevginizi, uzakta olsam bile hissettim. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Yeniden buluşup birlikte, yeni özel anlar paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Galatasaray bir his takımıdır."