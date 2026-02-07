Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Sacha Boey'den Leroy Sane detayı!

Galatasaray'a geri dönen Sacha Boey, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Esasen ise Fransız bek, Galatasaray'a döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Galatasaray'da Sacha Boey'den Leroy Sane detayı!
, 'i 'ten kiraladı. Yıldız savunmacı, Galatasaraylı taraftarlara mesajlar verdi.

Galatasaray'da Sacha Boey'den Leroy Sane detayı!

GALATASARAY'DA SACHA BOEY'DEN LEROY SANE DETAYI

"Çok gururluyum ve önümüze çıkacak bütün zorlukları da geçmek için sabırsızlanıyorum. Florya başlangıç yerimdi ve orası kalbime dokunan bir yerdi. Kemerburgaz ise her şeyimizin olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrardan göreceğim için çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Onların ateşini tekrardan yakmak istiyorum.

Galatasaray'da Sacha Boey'den Leroy Sane detayı!

çok iyi bir oyuncu ve onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum. Sevgili Galatasaray taraftarları, buraya geri dönmek evde olmak gibi hissettiriyor. Sizden uzak kaldığım süre boyunca yaşadıklarımdan sonra, geri döndüğümü duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha tecrübeli, daha kararlı ve her zaman gururla taşıdığım bu forma için her şeyimi vermeye hazırım.

Galatasaray'da Sacha Boey'den Leroy Sane detayı!

Kardeşlerim, beni çok özlediniz. Desteğinizi ve sevginizi, uzakta olsam bile hissettim. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Yeniden buluşup birlikte, yeni özel anlar paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Çok yakında görüşmek üzere. Galatasaray bir his takımıdır."

Galatasaray'da Sacha Boey'den Leroy Sane detayı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY SACHA BOEY'İ BONSERVİSİYLE TRANSFER EDECEK Mİ?
Sarı kırmızılılar; Sacha Boey'in performansını beğenmesi halinde, 15 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu devreye sokacak.
Galatasaray'da Can Armando Güner'den ilk sözler!
Galatasaray'da Kazımcan Karataş ile yollar ayrıldı!
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#bayern münih
#sacha boey
#leroy sane
#Taraftar Mesajı
#Spor
