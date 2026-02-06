Galatasaray'da Kazımcan Karataş ile yollar ayrıldı!

Galatasaray'da Kazımcan Karataş için Başakşehir ile anlaşma gerçekleşti. Esasen ise sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki sol beki sezon sonuna kadar Başakşehir'e kiraladı.

GALATASARAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Kazımcan Karataş ile yolları ayıran Galatasaray'ın, yakın zamanda resmi duyuru yapması bekleniyor. Ayrıca da genç savunmacının, Galatasaray ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

KAZIMCAN KARATAŞ'IN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 13 maça çıkan ve 728 dakika sahada kalan Kazımcan Karataş, iki asistlik katkı sağlamıştı.