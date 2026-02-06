Galatasaray'da Can Armando Güner'den ilk sözler!

Kategoriler
Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i transfer etmişti. An itibarıyla sarı kırmızılılarla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Can Armando Güner, sürece dair ilk düşüncelerini paylaştı.
Çocukluğundan bu yana Galatasaraylı olduğunu belirten Güner, "Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Gelişerek takıma bütün hedefler doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray olarak hedefimiz her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak." ifadelerini kullandı.
Almanya'da U-19 seviyesinde 14 maça çıkan Can Armando Güner, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.