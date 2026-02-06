Galatasaray'da Can Armando Güner'den ilk sözler!

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'i transfer etmişti. An itibarıyla sarı kırmızılılarla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Can Armando Güner, sürece dair ilk düşüncelerini paylaştı.

GALATASARAY'DA CAN ARMANDO GÜNER'DEN İLK SÖZLER

Çocukluğundan bu yana Galatasaraylı olduğunu belirten Güner, "Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Gelişerek takıma bütün hedefler doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray olarak hedefimiz her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak." ifadelerini kullandı.

CAN ARMANDO GÜNER'İN PERFORMANSI

Almanya'da U-19 seviyesinde 14 maça çıkan Can Armando Güner, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.