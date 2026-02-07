Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Fransa'da güzellik merkezine el bombalı saldırı: 6 yaralı

Fransa’da yüzü maskeli 2 kişi bir güzellik salonuna el bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 1’i çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Şüpheliler, saldırı anlarını telefonla kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 01:11
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 01:11

Fransa’nın Grenoble şehrinde bir güzellik salonuna el gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarına göre olay yerel saat ile 15.00 sıralarında düzenlenen saldırıda 1’i 5 yaşında bir çocuk olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıların muayenesini gerçekleştirerek kimsenin hastaneye sevk edilmesi gerekmediğini bildirdi. Yetkililer, niyetleri belli olmayan saldırganların firar halinde olduğunu ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

TELEFONLA ÇEKİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Yüzü maskeli şüpheliler, olayı telefon kamerasıyla kayda alarak üzerinden paylaştı. Görüntülerde bombanın işletmenin kapısından içeri atıldığı ve şüphelilerin olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Fransa'da güzellik merkezine el bombalı saldırı: 6 yaralı

SAVCIDAN "KAYGI VERİCİ DENETİM EKSİKLİĞİ" SÖZLERİ

Grenoble Savcısı Etienne Manteaux açıklamasında kullanılan patlayıcı maddenin "öldürme amacı taşımadığını" belirterek önemli miktarda patlayıcı yük veya metal bileşen içermediğinin altını çizerken, "Bunlar, içeride kaç kişi olursa olsun harekete geçmeye kararlı kişilerdi" ifadelerini kullandı.

Manteaux, olayın kayda almasına ve sosyal medyada paylaşılmasına da değinerek bunun faillerin cesaretinin arttığını gösteren bir yıldırma eylemi olduğunu söyledi. Savcı, "Olayın gün ışığında gerçekleşmesi, kayda alınması ve kamusal alanın böylesine kullanılması özellikle kaygı verici bir özdenetim eksikliği örneğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan'da cami kana bulandı! Cuma namazı sırasında bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fransa'yı karıştıran olay! Gence tokat atıp yüzüne tüküren polisin cezası belli oldu
ETİKETLER
#sosyal medya
#yaralanma
#güzellik salonu
#bombalı saldırı
#Grenoble
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.